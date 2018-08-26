Почему в последнее время следователи стали реже просить суды наказывать обвиняемых сроком в колонии? В каких ведомствах сегодня самый высокий уровень коррупции? Чем опасны преступления в банковской сфере? Как возмещается ущерб, нанесенный преступниками? На эти и другие вопросы ответил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Александр Иванович, как только у Следственного комитета РФ появляются вопросы к подозреваемым в хищениях высокопоставленным чиновникам или коммерсантам, сразу же ваше ведомство обвиняют в предвзятости по отношению к этим гражданам, в неких "заказах", непрофессионализме и далее по списку. Причем исключений из такой схемы нет. Как вы живете и работаете в этой обстановке?



Александр Бастрыкин: Нужно продолжить формировать антикоррупционную устойчивость как чиновников, так и предпринимателей. Это комплексная работа многих структур и общественных институтов. Но одна из ее важнейших составляющих - наша работа по пресечению противоправных фактов и расследованию уголовных дел. Надо понимать, если речь идет о работе с бюджетными деньгами, спрос будет очень жесткий. Современные возможности позволяют эффективно расследовать практически любые преступления.

Основная задача СКР - расследование уголовных дел. Сколько дел расследовано вашим ведомством с начала этого года и что это были за дела?



Александр Бастрыкин: В производстве наших следователей находилось более 131 тысячи уголовных дел. Окончено расследование 67 014 дел, это немного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика отмечается и в части качества следствия, так как на 1,5 процента уменьшилось число возвращенных прокурором на дополнительное расследование уголовных дел и составило 1545. При этом прокурору направлено с обвинительным заключением 53 681 уголовное дело, что на 3,4 процента меньше, чем за тот же период 2017 года.

За шесть месяцев этого года СКР возбудил 10 529 уголовных дел о коррупции, окончено расследование 5880 дел

И с чем связано такое понижение?



Александр Бастрыкин: Отчасти это обусловлено применением новой формы окончания предварительного следствия. При ней уголовное дело направляется в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Такая мера применяется в случае, когда человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, возместил ущерб или иным образом загладил причиненный преступлением вред. Всего же за 6 месяцев 2018 года в суд направлено 3 174 таких уголовных дела. Эта новелла уголовного процесса активно практикуется в таких субъектах, как Удмуртская Республика, Челябинская область, Архангельская область и Ненецкий автономный округ. В то же время наш анализ показывает, что еще есть регионы, где она практически не применяется.

В последнее время поступает много сообщений о возбуждении коррупционных дел на юге страны. Какие дела о хищении бюджетных денег уже завершены?



Александр Бастрыкин: Недавно направлено в суд уголовное дело по одному из таких фактов, когда бюджетные средства Российской Федерации были выделены на восстановление и реконструкцию газовых распределительных сетей в Южной Осетии. Приличная сумма, все условия созданы - только добросовестно исполняйте контракт и получайте прибыль. Но, видимо, обычная прибыль уже не интересует некоторых участников таких сделок, желающих незаконно обогатиться сверх нормы.

Обвиняемые умышленно изменили отчетные документы, завысив данные об объеме выполненных работ. Они ввели в заблуждение министерство строительства Южной Осетии и аналогичное ведомство в России. Похитили около 40 миллионов рублей.

Соучастники были задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следствием приняты меры к аресту их имущества в целях возмещения ущерба. Уголовное дело направлено в суд.

Можно получить штраф вместо срока, если нетяжкое преступление совершено впервые и ущерб возмещен

Стандартный итог большинства подобных попыток обогатиться за счет казны…



Александр Бастрыкин: Абсолютно верно. Причем бывает, что это случается и спустя много лет после совершения преступления. Так работает принцип неотвратимости наказания. Всего же за шесть месяцев этого года Следственным комитетом возбуждено 10 529 уголовных дел коррупционной направленности. Окончено расследование 5880 дел.

Только одни часы, изъятые при обыске у обвиняемого в крупных хищениях экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, стоят около миллиона долларов. Следователи же нашли целую коллекцию. Фото: vesti.ru

Когда речь заходит о хищениях, то говорят, как правило, об ущербе государству. Но ведь, к примеру, у предпринимателей нередко возникают претензии друг к другу. Вспомнить того же Тельмана Исмаилова…



Александр Бастрыкин: Пугают не столько сами претензии, сколько методы решения проблем. Например, бизнесмен Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск как организатор убийства двух предпринимателей, совершенного его братом и другими лицами. Предмет спора банальный - долг два миллиона долларов, которые его брат не хотел отдавать одному из потерпевших. Сейчас дело Рафика Исмаилова рассматривается судом, при этом один из соучастников, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее уже осужден. Но для объективности стоит сказать, что подобные случаи все менее характерны для общества в нынешнее время. Это пережитки сложного переходного периода нашей страны, которые уходят в прошлое.

Одно из распространенных преступлений в последнее время - исчезновение денег из проблемных банков. С вашей точки зрения как профессионала, насколько опасны преступления в банковской сфере?



Александр Бастрыкин: Такие преступления, как правило, связаны с хищениями средств банка, а, стало быть, это наносит удар и по вкладчикам, обычным гражданам. С учетом масштабов некоторых хищений, когда ущерб измеряется миллиардами, опасность очевидна. К тому же те, кто совершает подобные преступления, обладают серьезными знаниями в экономике, юриспруденции, сфере информационных технологий. Преступники очень тщательно планируют противоправные деяния, используют подставных лиц, поэтому зачастую установить реальных организаторов этих схем очень сложно, но успешные примеры есть. В этом полугодии наши следователи направили в суд уголовное дело в отношении Агустина Моралеса-Эскомильи, председателя правления Таурус Банка Подгорнова и шести их соучастников. Они обвиняются в хищении денежных средств банка на сумму более 234 миллионов рублей путем оформления фиктивных кредитных договоров.

Также в суде продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению первого заместителя председателя правления ОАО "Банк "Российский Кредит" Парамонова. По указанию президента банка Мотылева он поручил подчиненным работникам подготовить недостоверную отчетность о величине резервов банка и предоставил ее в ЦБ России. Есть и немало других дел, расследование которых продолжается.

Часто приходится слышать, что вы требуете от подчиненных расследовать дела в сжатые сроки. Насколько это удается?



Александр Бастрыкин: Рассуждая о сроках следствия, важно понимать, о какой категории дел мы говорим. Закон устанавливает срок предварительного следствия в два месяца, затем он продлевается в определенном порядке. Год от года наши дела не становятся проще. Напротив, расследуются и большие, как у нас говорят - многоэпизодные дела, требующие колоссального объема работы и временных затрат, и просто сложные составы.

По таким делам одни только экспертизы проводятся месяцами. Например, уголовные дела, в рамках которых мы даем правовую оценку действиям врачей, или те же банковские дела как раз относятся к этой категории. Анализ данных за шесть месяцев текущего года показывает, что в срок свыше двух месяцев расследовано 23 607 уголовных дел, то есть на четыре процента больше, чем в тот же период прошлого года. С учетом реальной ситуации мы можем прогнозировать, что по итогам года тенденция сохранится на этом же уровне.

А эта авторучка из золота с бриллиантами, оцененная в 36 миллионов рублей, принадлежала бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, приговоренному судом к 13 годам колонии за коррупцию. Фото: vesti.ru

- После громких сообщений о расследованиях хищений неизбежно возникает вопрос, кто будет возмещать стране или гражданам нанесенный ущерб.



Александр Бастрыкин: По сравнению с прошлым годом сумма возмещенного ущерба увеличилась с 29,5 до 34,7 миллиарда рублей. Стоимость имущества, на которое следователями наложен арест, также возросла с 16 до 18,6 миллиарда рублей.

Следственный комитет РФ много сил и средств вкладывает в развитие криминалистического центра. Почему работа криминалистов так важна?



Александр Бастрыкин: Участие следователей-криминалистов зачастую становится решающим в раскрытии сложных и, как у нас говорят, неочевидных преступлений. В Московской области был случай, когда местный житель на почве конфликта убил своего знакомого. Многие косвенные доказательства на него указывали. Но лишь при содействии криминалистов в считаные дни были найдены следы, генетическая экспертиза которых позволила подтвердить причастность мужчины к убийству. И вот таких примеров очень много. Криминалисты регулярно выезжают для участия в следственных действиях и оказания помощи следователям по всей стране.

Вы уже рассказывали, что на вооружении у Следственного комитета есть уникальное импортное оборудование, а присутствует ли российская криминалистическая техника?



Александр Бастрыкин: Вопрос очень правильный, и мы его уже себе поставили. Работа криминалистических подразделений очень важна на первоначальном этапе расследования, особенно при проведении осмотра места происшествия, будь то убийство, террористический акт, авиакатастрофа, любое техногенное происшествие. В ходе осмотра ведется поиск и изъятие следов, орудий преступления, вещественных доказательств.

Уже сейчас для этого используются технические средства, произведенные в России. Это магнитометры, металлодетекторы, а также детекторы паров взрывчатых веществ. С их помощью можно обнаруживать металлические фрагменты взрывных устройств, огнестрельное оружие, микрочастицы конкретного взрывчатого вещества, оставшегося на различных предметах после взрыва.

Кстати, детекторы паров российского производства могут с высокой точностью обнаружить микрочастицы более десятка известных взрывчатых веществ. В дальнейшем мы полностью планируем перейти на отечественную криминалистическую технику.

А вы не опасаетесь, что отказ от иностранной техники повлияет в худшую сторону на качество работы?



Александр Бастрыкин: Наши специалисты очень внимательно изучали эту технику, общались с разработчиками. По техническим характеристикам она абсолютно не уступает западным аналогам, а в ряде случаев даже превосходит их. Отечественное оборудование компактнее и адаптировано под российского пользователя. Это и информативное русское меню, и возможные настройки с учетом геофизических, климатических и химических особенностей различных регионов страны. И что очень важно, мы сами будем выступать заказчиками того или иного оборудования, поэтому убеждены, что решение о переходе на российскую технику повысит эффективность работы криминалистических подразделений.

Александр Иванович, завтра у вас юбилей. С вашим именем связывают становление современной системы российских следственных органов. Вы первый и пока единственный руководитель главного следственного ведомства страны. "Российская газета" поздравляет вас.



Александр Бастрыкин: Спасибо.

Ключевой вопрос

Где у нас крадут чаще всего?



Бастрыкин: По направленным в суд делам более трех тысяч преступлений совершены в правоохранительной сфере, полторы тысячи - в образовании и науке, 814 - в финансовой деятельности, примерно столько же - 718 - в здравоохранении и социальном обеспечении. Более 400 - в сфере эксплуатации транспорта.

Среди них дело адвоката Ивлева, обвиняемого в хищении в период 2001-2003 годов более 195 миллионов тонн нефти у ряда нефтедобывающих предприятий на сумму более 924 миллиардов рублей. Это преступление он совершил в составе организованной группы, руководимой Михаилом Ходорковским.

Также рассматриваются в суде дела заместителя губернатора Владимирской области Хвостова, бывшего полицейского Захарченко, обвиняемых во взяточничестве, и много других дел.