В понедельник в Нью-Йорке стартует последний в сезоне турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат США (US Open). Свой прогноз на US Open специально для "РГ" дала экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе.

Что скажете о перспективах россиянок в одиночном турнире?

Анна Чакветадзе: Выше всех в рейтинге из наших идет Касаткина. Но, откровенно говоря, мне не кажется, что US Open ей подходит. Влажность, тяжелые мячи - это не те условия, при которых Даша может показать свой лучший теннис. Не исключаю, что проявит себя Света Кузнецова. Она выиграла турнир в Вашингтоне и вообще стала чувствовать себя увереннее. Но мои главные надежды связаны все же с Машей Шараповой.

Почему? Последние ее результаты, мягко скажем, не впечатляют.

Анна Чакветадзе: По ее выступлениям кажется, что предпосылок для прорыва в США нет. Но я все равно в нее верю. Маша - уникальный игрок. Таких теннисисток очень мало. Она выиграла пять "Шлемов". Это очень достойный результат. Для российского тенниса важно, чтобы у нас был такой флагман. Человек, который может взять на себя ответственность и претендовать на выход в полуфинал или финал "Шлема". На такое у нас способна только Шарапова.

За счет чего она может достичь таких результатов на US Open?

Анна Чакветадзе: За счет опыта, характера. На Машу у меня всегда особенные надежды.

Кто главный фаворит у женщин?

Анна Чакветадзе: Сложно сказать. Точно не Симона Халеп. Все-таки ее любимое покрытие - грунт. Я бы поставила на кого-то из агрессивных, бьющих игроков. Может, Гарбинье Мугуруса или Петра Квитова.

Анна Чакветадзе: Кто у нас может дойти до решающих стадий? Думаю, только Маша Шарапова

Вы не назвали Серену Уильямс.

Анна Чакветадзе: Она пока не нашла свою игру после возвращения. Но у нее сейчас большая мотивация. Во-первых, Серена выступит дома. Трибуны будут ее поддерживать, СМИ будут подогревать интерес. Во-вторых - она проиграла в финале "Уимблдона". Зная Уильямс, для нее это большой удар.

Перейдем к мужчинам. Кто из наших может выступить успешнее - Андрей Рублев или Карен Хачанов?

Анна Чакветадзе: Конечно, Хачанов. Рублев долго не играл, у него была травма. Для молодого теннисиста это очень большая проблема. Теряется практика, а опыта не так много. У Андрея не было таких ситуаций в карьере, когда он выбывал на несколько месяцев. И как он сейчас с этим справится - сложно сказать. Кроме того, Андрею следует научиться контролировать эмоции на корте. Он горячий парень, эмоциональный. Если он сможет контролировать себя, быть более хладнокровным, может далеко пройти. Но в США для Рублева хорошим результатом станет выход в третий-четвертый круг.

А для Хачанова? Уже в третьем круге он может попасть на Рафаэля Надаля.

Анна Чакветадзе: Хачанов молодец. Он прогрессирует. Многие уже начинают побаиваться его. Карен близок к тому, чтобы сделать следующий шаг - начать обыгрывать ребят вроде Рафаэля Надаля или Новака Джоковича.

Чего ему для этого не хватает?

Анна Чакветадзе: Опыта. И уверенности в том, что он может их победить. Но это придет. Если он продолжит в том же духе, может и в десятку рейтинга попасть. Мне очень нравится, как развивается карьера у Карена. Кто-то сразу взлетает, а потом опускается, а кто-то идет шаг за шагом. Второе - это как раз про Хачанова. С каждым годом он становится более матерым игроком, прибавляет в агрессии.

Кто у мужчин главный фаворит?

Анна Чакветадзе: Я поставлю на Джоковича.

Почему?

Анна Чакветадзе: Он вернулся. Может, мы сейчас наблюдаем улучшенную версию Новака. Он столько пропустил, но не сдался. Джокович выиграл "Уимблдон", Цинциннати. Новак воссоединился со своим наставником, который сопровождал его в начале карьеры. Серб вновь нашел мотивацию, изменил диету. В общем, вернулся к тому, с чего начинал. После травмы он был каким-то грустным на корте, словно ему весь этот процесс не доставлял никакого удовольствия. Но в последнее время он снова улыбается, заводит зрителей. Это тот Новак, по которому мы все соскучились.