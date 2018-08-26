Число жертв автокатастрофы в Болгарии возросло до 16. Состояние пятерых пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

"Мы не готовы уточнить подробности происшествия в настоящее время", - сказал на брифинге глава ведомства Валентин Радев.

Ранее министерство здравоохранения Болгарии сообщило, что 13 человек погибли на месте ДТП, еще двое - по пути в больницу.

Напомним, инцидент произошел в субботу вечером в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге. Автобус в условиях плохой видимости и в сильный дождь ударил три легковые машины, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 метров. В транспортном средстве находились члены клуба пенсионеров из села Световрачена в окрестностях Софии и водитель, передает ТАСС. Сведений о наличии среди пострадавших россиян не поступало.

Между тем в Болгарии отрыли "горячую линию" для родственников пострадавших в ДТП. Граждане могут получить справку о размещении своих близких в софийских лечебных учреждениях, в том числе в больнице "Пирогов" и "Святая Анна".