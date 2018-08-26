Движение по трассе М-7 под Владимиром ограничили из-за лесного пожара

Федеральную магистраль М-7 "Волга" и несколько сел заволокло дымом в районе города Петушки. Для автомобилистов установлен особый скоростной режим.

- В связи с природным пожаром в Петушинском районе Владимирской области наблюдается задымление на участке трассы М-7 - со 104 по 111 километр, - сообщили в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород". - Из-за ненормативной видимости - не более 700 метров - скоростной режим на указанном участке ограничен до 70 километров в час.

Водителям рекомендовали быть особенно внимательными и осторожными: соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Метки об ограничении скорости уже выставлены в сервисе "Яндекс-карты". Автомобилистов информируют о ситуации по 15-му радиоканалу (УКВ), добавили в управлении дороги.

Низовой лесной пожар в Петушинском районе возник 24 августа и не потушен до сих пор. Тлеет травяная подстилка на территории Костеревского филиала ФГАУ "Оборонлес" Минобороны РФ в 15 километрах на юго-восток от поселка Клязьменский.

По данным Главного управления МЧС по Владимирской области, огнем уже пройдено 400 гектаров леса, на 200 тление продолжается. Угрозы населенным пунктам нет.

На месте пожара находится руководство регионального ГУ МЧС, замгубернатора Ренат Чагаев и глава Петушинского района Сергей Великоцкий.

За прошедшие сутки для тушения привлекали вертолет Ка-32 авиационно-спасательного центра "Жуковский" от МЧС и пять бортов от минобороны - два Ми-8 и три Ил-76. Они вылили на лес более 600 тонн воды. Аэромобильная группировка насчитывает сто человек и 13 единиц техники, наземная - 336 человек и 70 машин.

Как вести себя при задымлении и смоге - в памятке МЧС.