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26.08.2018 17:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Движение по трассе М-7 под Владимиром ограничили из-за лесного пожара

Текст: Татьяна Ткачева
Федеральную магистраль М-7 "Волга" и несколько сел заволокло дымом в районе города Петушки. Для автомобилистов установлен особый скоростной режим.
Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области
Фото: Фото ГУ МЧС по Свердловской области
Из торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек

- В связи с природным пожаром в Петушинском районе Владимирской области наблюдается задымление на участке трассы М-7 - со 104 по 111 километр, - сообщили в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород". - Из-за ненормативной видимости - не более 700 метров - скоростной режим на указанном участке ограничен до 70 километров в час.

Водителям рекомендовали быть особенно внимательными и осторожными: соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Метки об ограничении скорости уже выставлены в сервисе "Яндекс-карты". Автомобилистов информируют о ситуации по 15-му радиоканалу (УКВ), добавили в управлении дороги.

Низовой лесной пожар в Петушинском районе возник 24 августа и не потушен до сих пор. Тлеет травяная подстилка на территории Костеревского филиала ФГАУ "Оборонлес" Минобороны РФ в 15 километрах на юго-восток от поселка Клязьменский.

По данным Главного управления МЧС по Владимирской области, огнем уже пройдено 400 гектаров леса, на 200 тление продолжается. Угрозы населенным пунктам нет.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Видео пожара в Центробанке появилось в Сети

На месте пожара находится руководство регионального ГУ МЧС, замгубернатора Ренат Чагаев и глава Петушинского района Сергей Великоцкий.

За прошедшие сутки для тушения привлекали вертолет Ка-32 авиационно-спасательного центра "Жуковский" от МЧС и пять бортов от минобороны - два Ми-8 и три Ил-76. Они вылили на лес более 600 тонн воды. Аэромобильная группировка насчитывает сто человек и 13 единиц техники, наземная - 336 человек и 70 машин.

Как вести себя при задымлении и смоге - в памятке МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Лесные пожары
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