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26.08.2018 13:12
Рубрика: В мире

Экс-чемпион Франции по боксу обезвредил дебошира в самолете

Текст: Андрей Васильев

Бывший двукратный чемпион Франции по боксу Тарик Сахибеддин обезвредил злоумышленника, который хотел войти в кабину пилотов. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на известного спортивного журналиста Арно Ромера. Инцидент произошел на борту самолета, совершавшего рейс из Мюнхена в Париж.

Фото: depositphotos.com
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Боксер находился на борту лайнера со своей женой. Вместе с ними летели еще 200 пассажиров. Вскоре после набора высоты с одного из мест встал нетрезвый мужчина и, пошатываясь, несмотря на предупреждения стюардесс, двинулся к кабине пилота. Он стал ломиться в закрытую дверь и угрожал "разнести" ее. Мужчина провоцировал экипаж, требовал "принести ему второй стакан спиртного".

Все попытки уговорить дебошира угомониться ни к чему не привели. "Я сказал своей жене, что есть проблема: "Я встаю и иду туда", - пояснил Тарик Сахибеддин в интервью телеканалу RTL. Он подошел к злоумышленнику и попросил его вернуться на свое место. В ответ тот сказал, что не успокоится, пока пилоты самолета не вернутся в Мюнхен и не заберут его друзей, которых он оставил в аэропорту. После этих слов боксер молча отправил дебошира в нокаут. Последнего привязали к одному из кресел и в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль передали французской полиции.

"Я понял, что нужно было быстро вмешаться. Все были счастливы: многие думали, что он террорист. Мне аплодировали, люди шли поздравить меня", - признался Тарик Сахибеддин, который в настоящее время работает учителем физкультуры в Бордо. Ему выразили благодарность полицейские, а пилоты позволили сделать снимок за штурвалом в кабине экипажа.

В мире Европа Франция Дебоши в самолетах
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