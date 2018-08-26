Фарминдустрию России простимулируют к производству лекарств "с нуля"

Министерство промышленности и торговли России подготовило проект "Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года". Это, по сути, продолжение действующей программы по поддержке развития отечественных фармпредприятий. Основные моменты будущей госпрограммы будут представлены на открывающейся 27 августа в Казани Всероссийской GMP-конференции, которая уже приобрела статус крупного международного форума.

Основные цели развития отечественной фармы сохраняются: это обеспечение населения страны эффективными и доступными лекарствами, при использовании принципа импортозамещения, что обеспечит национальную безопасность и независимость. При этом, как отмечают в Минпромторге, уровень развития российских фармпредприятий уже позволяет сфокусироваться на более глубоких задачах: мы научились разрабатывать и производить собственные инновационные препараты, конкурировать с зарубежной фармой, по крайней мере, на некоторых рынках - в Азии, Латинской Америке, Восточной Европе, не говоря уже о странах - ближайших соседях. На сегодняшний день в нашей стране уже производятся конкурентоспособные и более доступные аналоги иностранных препаратов в таких областях, как онкология, иммунология, вирусология и неврология. Производим мы и качественные вакцины. К началу 2018 года доля отечественных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств увеличилась до 84,2%, зарегистрировано 50 импортозамещающих препаратов, разработанных в предыдущие годы реализации государственной программы.

Но большая часть отечественных лекарств производятся из импортных субстанций, то есть говорить о стопроцентном импортозамещении пока рано. Именно поэтому в Минпромторге обещают усилить государственную поддержку инноваций, развития локальных компетенций в химическом и биологическом синтезе активных веществ и фармацевтических субстанций - это те направления в фармацевтике, которые нам удалось сохранить и развить за последние двадцать лет. Производство собственных активных веществ и субстанций обеспечит производство лекарственных препаратов с нулевого цикла, то есть импортозамещение станет полным.

"В новой Стратегии мы предлагаем комплекс мер для развития экспорта российской фармацевтической продукции, - сказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин. - Среди них, к примеру, формирование эффективной производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза, создание не позднее 2021 года гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта, создание единой системы институтов продвижения экспорта отечественных лекарств".

В результате выполнения Стратегии в Минпромторге планируют существенно увеличить объем производства фармацевтической продукции, внедрить современные цифровые платформы. Для этого предстоит развивать еще одно важное направление - создать систему подготовки кадров для обеспечения потребностей фармацевтической отрасли. Уже сегодня российские компании сотрудничают с ведущими медицинскими и фармацевтическими вузами, помогая в подготовке выпускников под конкретные потребности.

Что касается нынешнего форума, важной его целью является гармонизация правил производства лекарств (на профессиональном языке это называется "надлежащей производственной практикой") и работа по взаимному признанию этих правил разными странами. Без выполнения этого условия невозможно развивать экспорт. В Минпромторге оценивают перспективы международного сотрудничества очень оптимистично: в этом году в конференции принимает участие более десяти иностранных регуляторов (представителей государственных структур), включая такие страны как Япония, США, Куба, Мексика. Впервые в России на регуляторной конференции в качестве докладчика выступит представитель Европейского Медицинского Агентства.