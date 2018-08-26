Фарминдустрию России простимулируют к производству лекарств "с нуля"

Основные цели развития отечественной фармы сохраняются: это обеспечение населения страны эффективными и доступными лекарствами, при использовании принципа импортозамещения, что обеспечит национальную безопасность и независимость. При этом, как отмечают в Минпромторге, уровень развития российских фармпредприятий уже позволяет сфокусироваться на более глубоких задачах: мы научились разрабатывать и производить собственные инновационные препараты, конкурировать с зарубежной фармой, по крайней мере, на некоторых рынках - в Азии, Латинской Америке, Восточной Европе, не говоря уже о странах - ближайших соседях. На сегодняшний день в нашей стране уже производятся конкурентоспособные и более доступные аналоги иностранных препаратов в таких областях, как онкология, иммунология, вирусология и неврология. Производим мы и качественные вакцины. К началу 2018 года доля отечественных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств увеличилась до 84,2%, зарегистрировано 50 импортозамещающих препаратов, разработанных в предыдущие годы реализации государственной программы.
Но большая часть отечественных лекарств производятся из импортных субстанций, то есть говорить о стопроцентном импортозамещении пока рано. Именно поэтому в Минпромторге обещают усилить государственную поддержку инноваций, развития локальных компетенций в химическом и биологическом синтезе активных веществ и фармацевтических субстанций - это те направления в фармацевтике, которые нам удалось сохранить и развить за последние двадцать лет. Производство собственных активных веществ и субстанций обеспечит производство лекарственных препаратов с нулевого цикла, то есть импортозамещение станет полным.
"В новой Стратегии мы предлагаем комплекс мер для развития экспорта российской фармацевтической продукции, - сказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин. - Среди них, к примеру, формирование эффективной производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза, создание не позднее 2021 года гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта, создание единой системы институтов продвижения экспорта отечественных лекарств".
В результате выполнения Стратегии в Минпромторге планируют существенно увеличить объем производства фармацевтической продукции, внедрить современные цифровые платформы. Для этого предстоит развивать еще одно важное направление - создать систему подготовки кадров для обеспечения потребностей фармацевтической отрасли. Уже сегодня российские компании сотрудничают с ведущими медицинскими и фармацевтическими вузами, помогая в подготовке выпускников под конкретные потребности.
Что касается нынешнего форума, важной его целью является гармонизация правил производства лекарств (на профессиональном языке это называется "надлежащей производственной практикой") и работа по взаимному признанию этих правил разными странами. Без выполнения этого условия невозможно развивать экспорт. В Минпромторге оценивают перспективы международного сотрудничества очень оптимистично: в этом году в конференции принимает участие более десяти иностранных регуляторов (представителей государственных структур), включая такие страны как Япония, США, Куба, Мексика. Впервые в России на регуляторной конференции в качестве докладчика выступит представитель Европейского Медицинского Агентства.