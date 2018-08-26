Фото, видео: 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней модели

Французский актер, режиссер, продюсер и сценарист Венсан Кассель, выждав пятилетний промежуток полсле развода с одним из главных секс-символов планеты, актрисой Моникой Беллуччи, вновь пошел под венец.

О торжествах стало известно как из периодики, так и от самого актера - из его Instagram. Где роман голубков активно освещался.

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel) 24 Авг 2018 в 7:30 PDT

Новая супруга Касселя - 21-летняя модель и начинающая актриса Тина Кунаки.

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel) 3 Июл 2018 в 11:07 PDT

Свадьбу сыграли в мэрии французского Бидара, Атлантические Пиренеи, 24 августа.

До этого пара встречалась три года, познакомившись на Ибице. При этом Кассель утверждал, что какое-то время понятия не имел, что у них с избранницей тридцатилетняя разница в возрасте. И когда она призналась, актер-де "удивился".

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel) 31 Май 2018 в 1:54 PDT

Венсан Кассель родился в 1966-м в Париже. Известен фильмами "Джейсон Борн", "Порок на экспорт", "Двенадцать друзей Оушена", "Тринадцать друзей Оушена", "Багровые реки", "Братство волка", "Доберман". От Беллуччи у Венсана две дочери: Дэва (родилась в 2004-м) и Леони (2010).

Тина Кунаки в этом году дебютировала на экранах, сыграв в нескольких эпизодах сериала "Траст" - с Сазерлендом и Суонк.