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Фото, видео: 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней модели

Новость 26.08.2018, 18:50 | Текст: Олег Усков

Французский актер, режиссер, продюсер и сценарист Венсан Кассель, выждав пятилетний промежуток полсле развода с одним из главных секс-символов планеты, актрисой Моникой Беллуччи, вновь пошел под венец.

О торжествах стало известно как из периодики, так и от самого актера - из его Instagram. Где роман голубков активно освещался.

Новая супруга Касселя - 21-летняя модель и начинающая актриса Тина Кунаки.

Свадьбу сыграли в мэрии французского Бидара, Атлантические Пиренеи, 24 августа.

До этого пара встречалась три года, познакомившись на Ибице. При этом Кассель утверждал, что какое-то время понятия не имел, что у них с избранницей тридцатилетняя разница в возрасте. И когда она призналась, актер-де "удивился".

Венсан Кассель родился в 1966-м в Париже. Известен фильмами "Джейсон Борн", "Порок на экспорт", "Двенадцать друзей Оушена", "Тринадцать друзей Оушена", "Багровые реки", "Братство волка", "Доберман". От Беллуччи у Венсана две дочери: Дэва (родилась в 2004-м) и Леони (2010).

Тина Кунаки в этом году дебютировала на экранах, сыграв в нескольких эпизодах сериала "Траст" - с Сазерлендом и Суонк.

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