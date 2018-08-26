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Рубрика: В мире

Глава МИД Австралии покинула свой пост

Австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп покидает свой пост. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщила в воскресенье в Twitter.

Фото: Depositphotos.com
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"Сегодня я известила премьер-министра о том, что я покидаю занимаемую мной в кабинете (министров) должность министра иностранных дел", - цитирует ТАСС сообщение Бишоп.

Ранее в Австралии прошли выборы нового лидера Либеральной партии страны. В них приняли участие три кандидата, в том числе Бишоп, которая проиграла в первом туре голосования. Борьбу продолжили врио министра внутренних дел Скотт Моррисон и экс-глава МВД Питер Даттон. В третьем туре победил Моррисон. Он стал новым руководителем правительства Австралии, сменив на этом посту Малколма Тернбулла.

В мире Океания Австралия
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