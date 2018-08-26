Глава МИД Австралии покинула свой пост

Австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп покидает свой пост. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщила в воскресенье в Twitter.
"Сегодня я известила премьер-министра о том, что я покидаю занимаемую мной в кабинете (министров) должность министра иностранных дел", - цитирует ТАСС сообщение Бишоп.
Ранее в Австралии прошли выборы нового лидера Либеральной партии страны. В них приняли участие три кандидата, в том числе Бишоп, которая проиграла в первом туре голосования. Борьбу продолжили врио министра внутренних дел Скотт Моррисон и экс-глава МВД Питер Даттон. В третьем туре победил Моррисон. Он стал новым руководителем правительства Австралии, сменив на этом посту Малколма Тернбулла.
Today I advised the Prime Minister that I will be resigning from my Cabinet position as Minister for Foreign Affairs.— Julie Bishop (@JulieBishopMP) 26 августа 2018 г.
It has been an honour. pic.twitter.com/v5ueRw5W5L