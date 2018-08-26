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26.08.2018 10:32
Рубрика: В мире

Глава минобороны Ирана прибыл в Дамаск

Текст: Юрий Когалов

Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск на переговоры с руководством САР. Как передает агентство IRNA, в аэропорту его встречали высокопоставленные сирийские военные, а также представители дипмиссии, в том числе, посол Ирана в Сирии Джавад Торкабади.

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Как ожидается, в ходе двух дневного визита Хатами встретится с президентом САР Башаром Асадом. Среди возможных тем - предстоящая встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани по Сирии, которая, как ожидается, должна состояться в сентябре.

Ранее в Сирии побывал заместитель министра дорог и городского развития Ирана Амир Амини. По его словам, Тегеран и Дамаск в ближайшее время намерены подписать долгосрочное соглашение о стратегическом экономическом сотрудничестве, которое предусматривает широкое участие иранских компаний в послевоенном восстановлении разрушенной инфраструктуры арабской республики.

Напомним, Иран наряду с РФ и Турцией является гарантом перемирия в САР.

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