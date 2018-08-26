Гол Дзюбы помог "Зениту" обыграть "Уфу"

Питерский "Зенит" одержал пятую победу подряд в чемпионате России. Команда Сергея Семака обыграла на выезде "Уфу" - 2:0.

На неделе этим клубам предстоит провести решающие матчи квалификации Лиги Европы. Питерцы отправятся в Норвегию к "Мольде" после победы в первой встрече (3:1), а уфимцы примут шотландский "Рейнджерс" после поражения в Глазго (0:1).

Несмотря на грядущие баталии в еврокубках, главные тренеры "Зенита" с "Уфой" не стали проводить ротацию состава. Разве что у хозяев остался в запасе основной вратарь Александр Беленов, а у гостей вместо Михи Мевли с первых минут вышел вернувшийся из аренды Луиш Нету.

По сути, зенитовцы решили все вопросы по исходу матча уже в стартовые десять минут. На третьей минуте игрок "Уфы" Иван Пауревич отправил мяч в собственные ворота, а затем отличился Артем Дзюба. Форвард сборной России отличился в четвертой встрече подряд.

Второй тайм запомнился разве что удалением за неспортивное поведение защитника уфимцев Бояна Йокича. Словенец боднул Александра Ерохина и заслуженно отправился досматривать игру из раздевалки.

"Зенит" добился очередной победы и вернулся на первое место в турнирной таблице. Питерцы опережают на два очка "Спартак". К слову, уже в следующем туре "сине-бело-голубые" примут "красно-белых". Матч пройдет в воскресенье.

