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26.08.2018 22:24
Рубрика: В мире

Берлин скован огнем

К немецкой столице приблизились лесные пожары
Текст: Ольга Овчинникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Массовые лесные пожары в пригороде Берлина удалось взять под контроль, сообщило издание "Вельт". По словам представителей местной пожарной службы, огонь больше не распространяется, но некоторые участки леса все еще охвачены пламенем. Потребуется еще не один день, чтобы потушить очаги возгорания.
Потребуется еще не один день, чтобы потушить огонь в пригородах Берлина. Фото: AP Потребуется еще не один день, чтобы потушить огонь в пригородах Берлина. Фото: AP
Потребуется еще не один день, чтобы потушить огонь в пригородах Берлина. Фото: AP

Особое беспокойство сотрудников пожарных служб вызывает ситуация в лесу вокруг города Тройенбрицен, где ведутся работы по локализации пожара. Задача осложняется тем, что в лесах вокруг Берлина до сих пор встречается множество боеприпасов со времен Второй мировой, а значит, тушить пожары приходится исключительно с воздуха. Дым от пожара чувствуется даже в столице Германии в 50 километрах от ближайшего очага возгорания: власти Берлина советуют жителям держать окна и двери закрытыми, а также проверять работу систем вентиляции. Берлинцы по-прежнему жалуются на запах гари.

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Напомним, что лесные пожары в пригороде Берлина начались в среду одновременно в нескольких местах. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился на территорию в 400 гектаров. В связи с угрозой дальнейших возгораний были эвакуированы пятьсот жителей прилежащих к пораженным территориям городов - Фронсдорф, Клаусдорф и Тифенбруннен. Причины пожаров все еще не известны: эксперты подозревают, что костры могли развести умышленно.

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