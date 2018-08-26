К немецкой столице приблизились лесные пожары

Особое беспокойство сотрудников пожарных служб вызывает ситуация в лесу вокруг города Тройенбрицен, где ведутся работы по локализации пожара. Задача осложняется тем, что в лесах вокруг Берлина до сих пор встречается множество боеприпасов со времен Второй мировой, а значит, тушить пожары приходится исключительно с воздуха. Дым от пожара чувствуется даже в столице Германии в 50 километрах от ближайшего очага возгорания: власти Берлина советуют жителям держать окна и двери закрытыми, а также проверять работу систем вентиляции. Берлинцы по-прежнему жалуются на запах гари.
Напомним, что лесные пожары в пригороде Берлина начались в среду одновременно в нескольких местах. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился на территорию в 400 гектаров. В связи с угрозой дальнейших возгораний были эвакуированы пятьсот жителей прилежащих к пораженным территориям городов - Фронсдорф, Клаусдорф и Тифенбруннен. Причины пожаров все еще не известны: эксперты подозревают, что костры могли развести умышленно.