Банки в ответ на стремление граждан к индивидуализму и творчеству стали чаще предлагать своим клиентам выпуск карт с их собственным уникальным дизайном. "Российская газета" опросила крупнейших розничных игроков, чтобы выяснить, какие изображения граждане чаще всего наносят на свой "пластик" и есть ли у него какие-то особенности функционала или обслуживания.

Выбрать изображение для банковской карты не так просто из-за множества ограничений. Фото: Сергей Михеев/РГ

На долю карт с индивидуальным дизайном в разных российских банках сегодня приходится от полутора до трех процентов. Это пока не очень много, но интерес клиентов к ним постепенно растет, говорят представители кредитных организаций.

На первом месте в топе самых часто используемых для карт с индивидуальным дизайном изображений у клиентов фото... самих себя, детей, других близких родственников и связанных с ними событий - дней рождения, свадеб, отпусков, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Сбербанка. Дальше идут кошки и котята. Третье место с большим отрывом от первых двух делят сразу несколько тем: футбол, достопримечательности и автомобили с мотоциклами. В Альфа-банке к этому списку добавили цветы и виды из разных стран. В Райффайзенбанке отметили, что клиенты часто также просят разместить на "пластике" разные абстракции.

Конечно, на использование тех или иных картинок есть ряд ограничений.

"Не подходят, к примеру, те, которые нарушают авторские права, носят оскорбительный или агрессивный характер", - поясняет директор по карточным технологиям Промсвязьбанка Александр Петров.

Помимо этого запрещено использовать изображения с телефонными номерами, почтовыми и электронными адресами, денежными знаками, гербами, флагами, оружием. Не допускаются к размещению на банковских картах фотографии актеров, музыкантов, спортсменов, сюжеты на тему азартных игр, алкоголя, табака и любых ассоциаций с ними. По Сети ходит история одного пользователя, который хотел оформить себе банковскую карту с изображением булгаковского кота Бегемота, держащего в лапах граненую стопку. Увы, из-за упомянутых ограничений у него ничего не вышло - пришлось искать другой сюжет.

Банковская карта с уникальным изображением, выбранным владельцем, может быть только дебетовой

Если говорить о цене, то за изготовление карты с индивидуальным дизайном придется заплатить от 300 до 500 рублей - все зависит от выбранного банка. Стоимость ее обслуживания, как правило, не отличается от обычного "пластика".

Карта с изображением, которое выбрал ее владелец, может быть только дебетовой - внешний вид "кредиток" банки определяют сами.

Список услуг, которые банки предоставляют по картам с индивидуальным дизайном, тот же, что и по обычным картам, а вот срок действия в большинстве случаев не превышает трех лет. По истечении этого времени большинство банков автоматически перевыпускают "пластик" с выбранным изображением. Некоторые кредитные организации придерживаются другого правила и накладывают ограничение на перевыпуск. Когда срок действия карты заканчивается, клиенту предлагается снова разработать собственный дизайн.

Карту с уникальным изображением можно оформить не только себе и взрослым родственникам, но и детям. Возрастные ограничения у разных кредитных организаций отличаются: в одних карта может быть выпущена, если ребенку уже исполнилось 14 лет, другие разрешают это делать раньше, но практически всегда "детская" карта может быть только дополнительной, привязанной к основному счету взрослого.

Кстати

Общая эмиссия карт на 1 апреля 2018 года превысила 267 миллионов штук, увеличившись за год более чем на 9 процентов.

Количество расчетных (дебетовых) карт увеличилось до 234,5 миллиона штук (рост за год на 4,7 процента), кредитных карт - до 32,5 миллиона (+9 процентов).

На руках у жителей страны на эту дату было 163 миллиона активных карт, с использованием которых совершались банковские операции. Число таких карт за год выросло на 17,9 процента.