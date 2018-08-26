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26.08.2018 22:08
Рубрика: В мире

Ангеле дали бинокль

Канцлер ФРГ спела с тбилисским хором, но не пообещала Грузии членство в НАТО
Текст: Анна Журавлева
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Закавказское турне Ангелы Меркель, посетившей Тбилиси, Ереван и Баку, запомнилось вовсе не протоколом, но особенностями национальной дипломатии, которую демонстрировала каждая из принимающих сторон. И хотя канцлер ФРГ и позволила себе расслабиться, но уступчивее не стала.
Ангела Меркель увидела в бинокль российских военных по ту сторону грузино-югоосетинской границы. Фото: AP Ангела Меркель увидела в бинокль российских военных по ту сторону грузино-югоосетинской границы. Фото: AP
Ангела Меркель увидела в бинокль российских военных по ту сторону грузино-югоосетинской границы. Фото: AP

В Тбилиси Ангеле Меркель устроили прием буквально на высоте: на фуникулере премьер Грузии Мамука Бахтадзе отвез гостью на вершину горы Мтацминда. Там перед канцлером выступил мужской хор, вместе с которым она спела куплет из песенки немецких моряков 1930-х годов "Мы любим бури". Чтобы бравурный прусский припев "Хейо, хейо, хейо" звучал в стиле грузинского многоголосия, такого Меркель прежде слышать явно не доводилось. А еще она как будто не ожидала, что хозяева преподнесут ей картину "Натюрморт с кроликом" итальянского художника XVII века Пьер Франческо Читтадини, которая в 1945 году была вывезена из Дрезденской галереи и до сих пор считалась там пропавшей. Как передают немецкие СМИ, сотрудники галереи, узнав о таком подарке, были изумлены до крайности.

Меркель: ЕС и НАТО - не враги России

А вот в самой Грузии поведением Меркель многие остались разочарованы. В рамках визита главу немецкого правительства отвезли в село Одзиси на границе с Южной Осетией, откуда она смогла картинно "посмотреть в бинокль на российских военных".

Местные аналитики отметили, что Меркель не стала говорить о "линии оккупации", но назвала грузино-югоосетинскую границу "линией соприкосновения". Кроме того, глава правительства ФРГ признала, что "не видит возможности скорого вступления Грузии в НАТО".

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