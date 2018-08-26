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26.08.2018 17:40
Рубрика: Экономика

Ожидание денег стоит

Компенсация за овербукинг составит до 22 тысяч рублей
Текст: Татьяна Шадрина
Минтранс определил размер компенсации пассажирам за то, что им, несмотря на купленный билет, не хватило места в самолете: он составит от 8 до 22 тысяч рублей в зависимости от дальности маршрута.

Этот "штраф" не будет связан со стоимостью билета, так как выплата компенсации за овербукинг не исключает обязанности перевозчика выполнить свои обязательства по перевозке пассажира, но уже другим рейсом.

Три года назад минтранс предлагал считать уровень компенсации в зависимости от длительности ожидания пассажиром следующего рейса, предлагая установить ее границы в пределах от 12 тысяч до 28 тысяч рублей. Но тогда вопрос овербукинга был закрыт из-за ряда разногласий.

Продажи авиабилетов за границу подскочили на треть

Сейчас тоже остаются вопросы. Пока не уточняется, в каких именно случаях авиакомпания будет выплачивать компенсацию. По правилам она не может продать больше билетов, чем мест в салоне самолета, а вот заменить борт на больший или меньший буквально в день вылета, ориентируясь на пассажиропоток, имеет полное право. Более того, несколько перевозчиков по код-шерингу могут выполнять свои рейсы одним бортом. В таком случае могут как раз возникнуть и "лишние" пассажиры, а значит, они должны получить право на компенсацию. А если самолет заменен на борт меньшей вместимости по техническим причинам, из-за неисправности основного судна, то в этом случае выплаты, возможно, полагаться не будут. Использование этой лазейки перевозчиками зависит от того, насколько детально прописать правила компенсаций. Сейчас авиакомпания обязана при замене самолета по техническим причинам "пристроить" пассажиров на другие свои рейсы или на самолеты других авиакомпаний в рамках соглашений по перевозке между ними.

При замене самолета "по техническим причинам" авиакомпании смогут избежать ответственности за овербукинг

В законодательстве не прописано, что делать с пассажиром, который купил билет на рейс, но ему не хватило места в самолете, пояснил в беседе с "РГ" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Обычно 10 процентов билетов буквально за пару дней до вылета сдаются пассажирами. С учетом этого авиакомпании продают чуть больше билетов. Если мест в самолете не хватает, то продажу "лишних" билетов списывают на технический сбой в системе бронирования, отметил эксперт. Статистики таких инцидентов нет, овербукинг вне закона, однако из жалоб пассажиров следует, что им все чаще приходится подолгу ждать вылета другим рейсом от того, что их место оказалось проданным дважды.

Между тем

Полет без чемодана

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair, зарегистрированный в Ирландии, объявил об изменении правил провоза ручной клади и багажа. С ноября этого года по самому низкому тарифу можно будет взять с собой в полет всего лишь одну маленькую сумочку. За более крупную ручную кладь придется заплатить 10 евро (до 10 килограммов) или 25 евро (до 20 килограммов.

В авиакомпании уверены, что 60 процентов клиентов это изменение не затронет, так как остальные уже либо покупают услугу Priority Boarding (в ее стоимость входит большее количество багажа), либо и сейчас берут на борт лишь небольшие сумки.

Эти правила не затронут основную часть россиян, в Россию Ryanair не летает. В Воздушном кодексе РФ прописаны другие нормы провоза ручной клади и багажа: у нас по самым "дешевым" невозвратным тарифам пассажир имеет право пронести на борт небольшой чемодан весом в пять килограммов и еще дамскую сумку или портфель.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правила авиаперевозок
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