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26.08.2018 13:35
Рубрика: Власть

Косачев: Джон Маккейн был зеркалом эпохи "холодной войны"

Текст: Галина Мисливская

Сенатор Джон Маккейн как политик сформировался в эпоху "холодной войны" и до конца жизни не смог найти себя в современных геополитических реалиях, продолжая делить мир на своих и чужих в ущерб идеям добра и справедливости. Такое мнение высказал в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в связи с кончиной американского политика.

"Он был очень ярким сенатором, ведь он был в высшей степени идеологизированным политиком. Идеологизированным - но не идейным", - отметил Косачев, пояснив, что Маккейн мог диаметрально противоположно относиться к одной и той же идее, в зависимости от того, кого она касалась.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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"Идея защиты территориальной целостности Грузии ничем не лучше идеи защиты территориальной целостности Сербии. Идея защиты суверенитета Украины ничем не лучше идеи защиты суверенитета Ирака, Ливии и Сирии", - пояснил он, добавив, что для Маккейна единственной идеологией на самом деле было "защищай своих и бей чужих". "Где единственным мерилом были лояльность Америке и американские же интересы, а не соответствие критериям мира, добра и справедливости", - добавил Косачев.

"И в этом смысле Маккейн оказался зеркалом эпохи, в которой он вырос и сформировался как политик. Эпохи деления мира на "своих" и "чужих". Эпохи "холодной войны", где главным врагом  была и так и осталась для него наша страна", - отметил глава международного комитета СФ. "Не сумев найти себя по новому в новой эпохе, Маккейн старался обрести свое место под политическим солнцем старыми апробированными методами отстаивания богообразной исключительности Америки перед всем остальным миром", - добавил он.

Политическая негибкость покойного политика может вызывать лишь сожаление, продолжил Косачев, ведь Маккейн "был очень сильным сенатором и он мог бы сделать гораздо больше и для своей страны, и для всего мира".

"И он как немногие мог изменить мир к лучшему. Но если он как-то на него и повлиял, то, увы, в противоположном направлении", - заключил он.

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