Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Ранее политик прекратил лечение опухоли мозга из-за необратимого развития заболевания.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III скончался в 16:28 (23:28 мск) 25 августа 2018 года", - приводит ТАСС заявление аппарата республиканца.

В сообщении говорится, что в последние минуты жизни политика с ним были его супруга Синди и семья. "На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", - отметили в аппарате сенатора.

В июне 2017 года Маккейн объявил, что врачи нашли у него агрессивную форму глиобластомы - так называется один из видов опухоли мозга, она оказалась связана с образованием тромба. В июле того же года ему удалили опухоль. В минувшую пятницу родственники сенатора сообщили, что он прекратил лечение.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье однопартийца. "Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна, - написал хозяин Белого дома в своем Twitter. - Мы сопереживаем и молимся за вас!"

Маккейн был одним из наиболее влиятельных политиков США. Он выступал за жесткую внешнюю политику, в том числе в отношении России.

