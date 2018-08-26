Рынок микрозаймов в 2018 году вырастет на 15 процентов. Однако в дальнейшем эти темпы вряд ли будут поддерживаться: компании микрофинансового сектора в рознице могут потеснить банки. Такой прогноз содержится в пилотном исследовании, подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА) "Рэнкинг компаний микрофинансового сектора".

Растут не только совокупные объемы выдач, но и средние суммы займов. Так, по итогам первого полугодия портфель займов компаний прибавил 10 процентов, количество действующих договоров - 9 процентов, средняя сумма займа - 31 процент по всем бизнес-сегментам.

Аналитики НРА отмечают, что займы МФО рассматриваются заемщиками как "план Б" при отказе в выдаче кредита банком.

Темпы выдачи новых микрозаймов могут замедлиться, во-первых, из-за роста долговой нагрузки заемщиков (по данным Национального бюро кредитных историй, около 32 процентов россиян тратят на обслуживание кредитов и займов больше трети ежемесячного дохода), во-вторых, из-за отсутствия свободной ликвидности у компаний микрофинансового сектора.

Банки активно наращивают выпуск новых кредитных карт с привлекательными для клиентов условиями, такие продукты вполне могут быть альтернативой займам МФО, полагает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. Кроме того, регулятор упростил кредитным организациям создание резервов по потребкредитам до 100 тысяч рублей, так что они теперь будут охотнее выдавать заемщикам небольшие суммы, причем под более низкие, чем у МФО, проценты. "Регулятор пристально следит, чтобы микрофинансовые компании выполняли его требования: доформировывали резервы, налаживали бизнес-процессы. Все это связано с расходами, которые для некоторых участников рынка могут оказаться непосильными", - заключает Артемьева.

В 2017 году Банк России приостановил деятельность 1122 микрофинансовых организаций. С начала этого года с рынка ушли еще 392 игрока. По подсчетам аналитиков Zaim.com, в 2018 году саморегулируемые организации (СРО) покинула каждая десятая микрофинансовая компания (членство в СРО - обязательное условие работы на рынке. - Прим. ред.). Из них более четверти сделали это добровольно, остальных исключил из реестра ЦБ, в основном из-за непредставления или представления с ошибками отчетности (43 процента) и неисполнения предписаний регулятора (38 процентов). По последним данным, в реестре ЦБ состоят 62 микрофинансовые и 1995 микрокредитных компаний

"Результаты пилотного исследования НРА показывают, что в сравнении с банковским уровнем концентрации портфелей сегмент МФО сейчас остается более конкурентным: топ-5 компаний консолидируют около 50 процентов совокупного портфеля участников рэнкинга", - отмечает Елена Стратьева, директор СРО "МиР". Это, по ее словам, нивелирует риск ухудшения общей ситуации в сегменте из-за существенного снижения финансовой устойчивости одной или нескольких крупных микрофинансовых организаций.