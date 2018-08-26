"Локомотив" одержал вторую победу подряд в сезоне

Новости

На Эльбрусе начались поиски украинской альпинистки 21:47
Четыре человека погибли в результате стрельбы в США 21:45
В Петербурге озвучили предварительную причину ДТП на раздвижном мосту 21:22
Напарник погибшего в Северной Осетии спасателя заблокирован в горах 20:50
Смолов забил первый мяч за "Локомотив" 20:47
Трамп неправильно раскрасил флаг США на встрече с детьми 20:40
Талибы рассказали о целях своего участия в конференции в Москве 20:37
В Астрахани прошел фестиваль фантастических лодок 20:28
Спасатель погиб под камнепадом в горах Северной Осетии 20:15
Умер соавтор Вуди Аллена Нил Саймон 20:15
Девичник "Мамы большого города" прошел в саду "Эрмитаж" 19:50
Более 300 человек пострадали в результате землетрясения в Иране 19:34
Наследник легендарного ГАЗ-66 заинтересовал ряд стран Азии и Африки 19:28
Белорусские беспилотники "Камикадзе" представили на "Армии-2018" 18:55
Фото, видео: 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней модели 18:50
Власти КНДР отпустили задержанного японца 18:45
Видео: В Татарстане грузовик врезался в товарный поезд 18:43
Сеул и Пхеньян проведут еще одну встречу разделенных семей 18:23
Звезда "Унесенных ветром" подала в суд на создателей сериала "Вражда” 18:05
Toyota C-HR: Каким получился самый доступный кроссовер японской марки 17:27
Видео: Алонсо попал в серьезную аварию на "Гран-при Бельгии" 17:15
"Это надо видеть!". Сергей Безруков показал фото святых мест 16:55
При пожаре в Чикаго погибли восемь человек 16:53
"Уфа" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча чемпионата России 16:30
Сборная единой Кореи сотворила сенсацию на Азиаде 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
26.08.2018 21:03
Рубрика: Спорт

"Локомотив" одержал вторую победу подряд в сезоне

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" переиграл дома махачкалинский "Анжи" (2:1) в матче пятого тура российской Премьер-лиги. Первый мяч за "железнодорожников" провел Федор Смолов.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Несмотря на победу, стоит признать: "красно-зеленые" пока явно далеки от идеальной формы. Команда с трудом создает моменты, мало забивает. А ведь скоро Лига чемпионов. И главному тренеру "Локомотива" Юрию Семина необходимо как можно скорее разобраться в причинах не самой яркой игры "железнодорожников" на старте сезона.

"Анжи" не позавидуешь. У клуба большие проблемы с финансами. Есть риск, что команда не доиграет даже до конца первого круга. Но пока махачкалинцы остаются в чемпионате. И, к их чести, не сдаются.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
Гол Дзюбы помог "Зениту" обыграть "Уфу"

В первом тайме матча в Черкизово гости и вовсе моментами выглядели ничуть не хуже хозяев. Правда, никакой опасности у ворот Маринато Гильерме не возникало. Что касается хозяев, то они забегали активнее лишь с началом второй половины.

А на 55-й минуте "Локомотив" открыл счет. Это Мацей Рыбусь, из-за дисквалификации Владислава Игнатьева вышедший на правом краю защиты, с фланга сместился в середину и плотным ударом поразил нижний угол ворот Юрия Дюпина - 1:0. В одной из следующих атак удвоить преимущество москвичей мог Джефферсон Фарфан. Но перуанец, выйдя фактически один на один с голкипером, зачем-то полез его обыгрывать и потерял мяч.

Второй мяч у хозяев провел Федор Смолов, забивший первый мяч за "Локомотив". Гжегож Крыховяк длинным пасом вывел форварда сборной России один на один с вратарем, и Федор не ошибся. "Анжи" ответил на это голом с пенальти Владислава Кулика в компенсированное время - 2:1.

Одержав первую домашнюю победу в сезоне, "Локомотив" с восемью очками в активе опередил "Краснодар" и поднялся на пятое место. В следующем туре "железнодорожники" отправятся в гости как раз к краснодарцам.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Анжи" Чемпионат России по футболу - 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Гидрометцентр предупредил об усилении жары в столичном регионе
Лукашенко предложил Асаду помочь в восстановлении Сирии после войны
София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации
В Японском море прекращена активная фаза поисков рыбаков из КНДР
Правительство Франции сократит 4,5 тысячи госслужащих в 2019 году