"Локомотив" одержал вторую победу подряд в сезоне

Несмотря на победу, стоит признать: "красно-зеленые" пока явно далеки от идеальной формы. Команда с трудом создает моменты, мало забивает. А ведь скоро Лига чемпионов. И главному тренеру "Локомотива" Юрию Семина необходимо как можно скорее разобраться в причинах не самой яркой игры "железнодорожников" на старте сезона.

"Анжи" не позавидуешь. У клуба большие проблемы с финансами. Есть риск, что команда не доиграет даже до конца первого круга. Но пока махачкалинцы остаются в чемпионате. И, к их чести, не сдаются.

В первом тайме матча в Черкизово гости и вовсе моментами выглядели ничуть не хуже хозяев. Правда, никакой опасности у ворот Маринато Гильерме не возникало. Что касается хозяев, то они забегали активнее лишь с началом второй половины.

А на 55-й минуте "Локомотив" открыл счет. Это Мацей Рыбусь, из-за дисквалификации Владислава Игнатьева вышедший на правом краю защиты, с фланга сместился в середину и плотным ударом поразил нижний угол ворот Юрия Дюпина - 1:0. В одной из следующих атак удвоить преимущество москвичей мог Джефферсон Фарфан. Но перуанец, выйдя фактически один на один с голкипером, зачем-то полез его обыгрывать и потерял мяч.

Второй мяч у хозяев провел Федор Смолов, забивший первый мяч за "Локомотив". Гжегож Крыховяк длинным пасом вывел форварда сборной России один на один с вратарем, и Федор не ошибся. "Анжи" ответил на это голом с пенальти Владислава Кулика в компенсированное время - 2:1.

Одержав первую домашнюю победу в сезоне, "Локомотив" с восемью очками в активе опередил "Краснодар" и поднялся на пятое место. В следующем туре "железнодорожники" отправятся в гости как раз к краснодарцам.