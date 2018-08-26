Новости

Девичник "Мамы большого города" прошел в саду "Эрмитаж" 19:50
Более 300 человек пострадали в результате землетрясения в Иране 19:34
Наследник легендарного ГАЗ-66 заинтересовал ряд стран Азии и Африки 19:28
Белорусские беспилотники "Камикадзе" представили на "Армии-2018" 18:55
Фото, видео: 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней модели 18:50
Власти КНДР отпустили задержанного японца 18:45
Видео: В Татарстане грузовик врезался в товарный поезд 18:43
Сеул и Пхеньян проведут еще одну встречу разделенных семей 18:23
Звезда "Унесенных ветром" подала в суд на создателей сериала "Вражда” 18:05
Toyota C-HR: Каким получился самый доступный кроссовер японской марки 17:27
Видео: Алонсо попал в серьезную аварию на "Гран-при Бельгии" 17:15
"Это надо видеть!". Сергей Безруков показал фото святых мест 16:55
При пожаре в Чикаго погибли восемь человек 16:53
"Уфа" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча чемпионата России 16:30
Сборная единой Кореи сотворила сенсацию на Азиаде 16:18
В МВД опровергли информацию о стрельбе в здании суда Петербурга 16:16
В центре Москвы найдено тело 14-летней девочки 16:08
Самолет рейса Петербург-Барселона экстренно вернулся в Пулково 16:03
Умерла знаменитая капибара-блогер 15:58
В Новосибирской области семилетняя девочка погибла в ДТП 15:53
Тактическим беспилотным вертолетом заинтересовались в ВМФ России 15:51
Ракетоносцы Ту-160 приземлились в 600 километрах от США 15:46
Гидрометцентр предупредил об усилении жары в столичном регионе 15:37
Фото: Дмитрия Нагиева заподозрили в новом романе с 59-летней Гузеевой 15:15
В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
26.08.2018 19:20
Рубрика: Спорт

"Канониры" бьют точнее

"Арсенал" впервые победил при Унаи Эмери
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Лондонский "Арсенал" одержал первую победу в официальной встрече при бывшем главном тренере московского "Спартака" Унаи Эмери. В матче чемпионата Англии "канониры" обыграли соседей из "Вест Хэма" со счетом 3:1.
Эмери возглавил "Арсенал" этим летом и сразу же ввел в команде свои правила. Фото: EPA Эмери возглавил "Арсенал" этим летом и сразу же ввел в команде свои правила. Фото: EPA
Эмери возглавил "Арсенал" этим летом и сразу же ввел в команде свои правила. Фото: EPA

Болельщики "Арсенала" потихоньку начинают привыкать к новой ситуации, сложившейся в их команде. По итогам трех туров делать далеко идущих выводов не стоит, но уже сейчас можно отметить: у Эмери в отличие от его предшественника Арсена Венгера нет любимчиков.

Аарон Рэмзи, Месут Озил - эти люди были незаменимыми при французе. Их редко меняли по ходу встреч. Даже в тех случаях, когда у них ничего не получалось. При Эмери такого нет.

Поговаривают, что Озил не сыграл с "Вест Хэмом" из-за конфликта с Унаи. Якобы испанец остался недоволен игрой немецкого полузащитника с "Челси" и сказал ему, что оставит его в запасе на дерби. Месута это взбесило и он, сославшись на болезнь, попросил не включать его в заявку.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу

Впрочем, сам Эмери назвал эти слухи беспочвенными, но при этом признался: он ждет большего от Озила.

- Откуда вообще появились сведения о конфликте с Месутом? Это неправда. Он просто заболел, и мы решили не рисковать его здоровьем. Могу сказать, что Озил - очень важный для нас игрок. Все ждут от него большего. И мы тоже, - отметил Унаи.

Что касается Рэмзи, которого Эмери оставил на скамейке в матче с "Челси", то испанец посоветовал Аарону поменьше думать о ситуации с продлением контракта.

- Клуб знает, чего я хочу. Рэмзи нужен "Арсеналу". Но самому Аарону нужно сосредоточиться на футболе и не думать об иных вещах, - считает Эмери. - Мне нужны только те, кто на сто процентов предан команде и думает только об игре.

Тем временем действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" потерял первые очки в сезоне. "Горожане" в скандальном матче третьего тура Премьер-лиги не смогли победить на выезде "Вулверхэмптон" - 1:1.

У Эмери нет любимчиков. Этим он выгодно отличается от своего предшественника Арсена Венгера

После встречи почти все британские СМИ в очередной раз заговорили о необходимости внедрения системы видеоповторов (VAR) в английском чемпионате. Если бы у главного судьи матча Мартина Аткинсона была возможность обратиться за помощью к ассистентам, вероятно, "Манчестер Сити" одержал бы третью победу подряд в сезоне. Гол защитника хозяев Вийи Боли был забит с нарушением правил: француз отправил мяч в ворота "горожан" рукой, а не головой. Но арбитр этого не увидел и засчитал гол.

- Я не тот человек, который принимает решение относительно использования системы VAR в чемпионате, - сказал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. - Могу лишь сказать, что видеоповторы нужны. Мы же все хотим справедливости. А она невозможна без помощи арбитрам. Мне и команде очень обидно терять очки в таких условиях. Считаю, мы заслужили три очка.

Футболист "Аякса" пришел в сознание после годичной комы

В отличие от английского чемпионата в немецком система VAR используется. И именно благодаря ей арбитр Бастиан Данкерт заставил форварда "Баварии" Роберта Левандовского перебить пенальти и отменил гол мюнхенцев из-за игры рукой во встрече первого тура Бундеслиги с "Хоффенхаймом". Впрочем, на исход встречи это никак не повлияло: баварцы победили 3:1.

Никак не может забить за "Ювентус" португалец Криштиану Роналду. В матче второго тура чемпионата Италии с "Лацио" (2:0) он трижды был близок к забитому мячу, но всякий раз ему не везло.

- Криштиану нужно время, - полагает главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. - Итальянский чемпионат отличается от испанского. В сегодняшней игре он лучше взаимодействовал с партнерами, чем во встрече с "Кьево".

В центральном матче второго тура в Италии встречались "Наполи" с "Миланом". Неаполитанцев с нового сезона тренирует Карло Анчелотти, при котором миланцы выиграли кучу титулов, в том числе дважды Лигу чемпионов. А "красно-черных" возглавляет один из лидеров команды времен Анчелотти - Дженнаро Гаттузо.

Учитель оказался сильнее ученика: уступая по ходу встречи 0:2, "Наполи" за полчаса забил три мяча и одержал вторую победу подряд в сезоне - 3:2. В первом туре неаполитанцы одолели в Риме "Лацио" (2:1).

Игрок "Вулверхэмптона" Вийи Боли забил "Манчестер Сити" рукой, но судья не усмотрел нарушения правил. Фото: REUTERS
Спорт Футбол Европейские чемпионаты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Гидрометцентр предупредил об усилении жары в столичном регионе
Лукашенко предложил Асаду помочь в восстановлении Сирии после войны
София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации
В Японском море прекращена активная фаза поисков рыбаков из КНДР
Правительство Франции сократит 4,5 тысячи госслужащих в 2019 году