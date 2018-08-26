Лондонский "Арсенал" одержал первую победу в официальной встрече при бывшем главном тренере московского "Спартака" Унаи Эмери. В матче чемпионата Англии "канониры" обыграли соседей из "Вест Хэма" со счетом 3:1.

Эмери возглавил "Арсенал" этим летом и сразу же ввел в команде свои правила. Фото: EPA

Болельщики "Арсенала" потихоньку начинают привыкать к новой ситуации, сложившейся в их команде. По итогам трех туров делать далеко идущих выводов не стоит, но уже сейчас можно отметить: у Эмери в отличие от его предшественника Арсена Венгера нет любимчиков.

Аарон Рэмзи, Месут Озил - эти люди были незаменимыми при французе. Их редко меняли по ходу встреч. Даже в тех случаях, когда у них ничего не получалось. При Эмери такого нет.

Поговаривают, что Озил не сыграл с "Вест Хэмом" из-за конфликта с Унаи. Якобы испанец остался недоволен игрой немецкого полузащитника с "Челси" и сказал ему, что оставит его в запасе на дерби. Месута это взбесило и он, сославшись на болезнь, попросил не включать его в заявку.

Впрочем, сам Эмери назвал эти слухи беспочвенными, но при этом признался: он ждет большего от Озила.

- Откуда вообще появились сведения о конфликте с Месутом? Это неправда. Он просто заболел, и мы решили не рисковать его здоровьем. Могу сказать, что Озил - очень важный для нас игрок. Все ждут от него большего. И мы тоже, - отметил Унаи.

Что касается Рэмзи, которого Эмери оставил на скамейке в матче с "Челси", то испанец посоветовал Аарону поменьше думать о ситуации с продлением контракта.

- Клуб знает, чего я хочу. Рэмзи нужен "Арсеналу". Но самому Аарону нужно сосредоточиться на футболе и не думать об иных вещах, - считает Эмери. - Мне нужны только те, кто на сто процентов предан команде и думает только об игре.

Тем временем действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" потерял первые очки в сезоне. "Горожане" в скандальном матче третьего тура Премьер-лиги не смогли победить на выезде "Вулверхэмптон" - 1:1.

У Эмери нет любимчиков. Этим он выгодно отличается от своего предшественника Арсена Венгера

После встречи почти все британские СМИ в очередной раз заговорили о необходимости внедрения системы видеоповторов (VAR) в английском чемпионате. Если бы у главного судьи матча Мартина Аткинсона была возможность обратиться за помощью к ассистентам, вероятно, "Манчестер Сити" одержал бы третью победу подряд в сезоне. Гол защитника хозяев Вийи Боли был забит с нарушением правил: француз отправил мяч в ворота "горожан" рукой, а не головой. Но арбитр этого не увидел и засчитал гол.

- Я не тот человек, который принимает решение относительно использования системы VAR в чемпионате, - сказал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. - Могу лишь сказать, что видеоповторы нужны. Мы же все хотим справедливости. А она невозможна без помощи арбитрам. Мне и команде очень обидно терять очки в таких условиях. Считаю, мы заслужили три очка.

В отличие от английского чемпионата в немецком система VAR используется. И именно благодаря ей арбитр Бастиан Данкерт заставил форварда "Баварии" Роберта Левандовского перебить пенальти и отменил гол мюнхенцев из-за игры рукой во встрече первого тура Бундеслиги с "Хоффенхаймом". Впрочем, на исход встречи это никак не повлияло: баварцы победили 3:1.

Никак не может забить за "Ювентус" португалец Криштиану Роналду. В матче второго тура чемпионата Италии с "Лацио" (2:0) он трижды был близок к забитому мячу, но всякий раз ему не везло.

- Криштиану нужно время, - полагает главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. - Итальянский чемпионат отличается от испанского. В сегодняшней игре он лучше взаимодействовал с партнерами, чем во встрече с "Кьево".

В центральном матче второго тура в Италии встречались "Наполи" с "Миланом". Неаполитанцев с нового сезона тренирует Карло Анчелотти, при котором миланцы выиграли кучу титулов, в том числе дважды Лигу чемпионов. А "красно-черных" возглавляет один из лидеров команды времен Анчелотти - Дженнаро Гаттузо.

Учитель оказался сильнее ученика: уступая по ходу встречи 0:2, "Наполи" за полчаса забил три мяча и одержал вторую победу подряд в сезоне - 3:2. В первом туре неаполитанцы одолели в Риме "Лацио" (2:1).