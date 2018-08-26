МВД предложило ускорить получение гражданства для родившихся в РСФСР

Ускорить получение российского гражданства предложили в МВД РФ.

Ведомство предложило внести поправки в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". Если изменения будут приняты, иностранные граждане и лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, смогут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Напомним, что ранее Министерство внутренних дел предложило упростить выдачу гражданства иностранным специалистам.