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26.08.2018 14:51
Рубрика: Экономика

На "Армии-2018" показали необитаемые аппараты для исследования водоемов

Текст: Сергей Птичкин
Создана линейка необитаемых подводных аппаратов для исследования акваторий прибрежной морской зоны, а также внутренних водоемов. Особенность в том, что все аппараты построены с использованием только отечественных материалов и механизмов.
Линейка необитаемых подводных аппаратов для исследования акваторий прибрежной морской зоны, а также внутренних водоемов. Фото: Сергей Птичкин/ РГ Линейка необитаемых подводных аппаратов для исследования акваторий прибрежной морской зоны, а также внутренних водоемов. Фото: Сергей Птичкин/ РГ
Линейка необитаемых подводных аппаратов для исследования акваторий прибрежной морской зоны, а также внутренних водоемов. Фото: Сергей Птичкин/ РГ

В рамках военно-технического форума "Армия-2018" на стенде компании "Шельф" представлено четыре аппарата под таким же названием. Это полностью автономный необитаемый подводный аппарат, работающий по заданной программе. Так называемый глайдер, который может перемещаться под водой самостоятельно или на буксире. Многофункциональный аппарат, работающий или в автономном режиме, или в режиме телеуправления по проводам. А также автономный буй переменной плавучести, назначение которого - сбор и анализ гидрофизических параметров подводной обстановки.

Фото: Сергей Птичкин/РГ
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У "Шельфов" ряд неоспоримых преимуществ. Они достаточно легки, а значит высокомобильны. Их можно загрузить вместе с катером и необходимой аппаратурой управления на автомобильный прицеп и быстро доставить в нужную точку. Это может быть морская акватория, а могут быть реки, водохранилища, озера. И сразу без особой подготовки приступать к работе.

Подводные аппараты могут вести исследования морского дна, проводить мониторинг различной подводной инфраструктуры портовых сооружений, подводных трубопроводов, вести поиск затонувших объектов. Отличительная особенность, на которую обратил внимание гендиректор предприятия Андрей Долженков, - открытая архитектура, которая позволяет довольно быстро перенастраивать любой аппарат под желание заказчика для решения вполне конкретных задач.

Глубина погружения - небольшая, до 300 метров. При этом глайдер на такой глубине сканирует всю подводную обстановку в радиусе полутора километров.

Фото: Минобороны РФ
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Появление "Шельфов" можно считать своевременным. Сейчас упор делается на глубоководные морские подводные необитаемые аппараты, способные работать в океанских просторах. А вот малых и относительно дешевых, которые могут вести подводный мониторинг в морских портах или внутренних водоемах, почти нет. Между тем необходимость проверять состояние опор мостов, различных гидротехнических сооружений, трубопроводов и многого другого, что находится на не очень большой глубине, растет с каждым днем. Водолазные работы дороги, не всегда вообще возможны и часто небезопасны.

Стоит повторить, "Шельфы" по своей конструкции и начинке - полностью отечественные подводные аппараты. И они по своим техническим возможностям ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

 

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