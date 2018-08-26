На Кубке мэра Москвы лучше всех проявил себя ЦСКА

У клубов Континентальной хоккейной лиги все меньше времени до начала регулярного сезона. Товарищеские турниры, проходящие сейчас сразу в нескольких городах страны, - последняя возможность наиграть связи перед официальными матчами.

Москва принимает традиционный уже Кубок мэра. Состав участников, чье принципиальное соперничество длится десятилетиями, гарантирует громкие вывески, а с ними и зрительский интерес. Болельщиков на трибунах, конечно, могло быть и побольше. Но тут надо делать скидку на период отпусков и товарищеский характер матчей. Те же, кто все-таки добрался до дворца в Парке легенд, едва ли пожалели о потраченном времени.

Первый день турнира стартовал с упорнейшей битвы между "Спартаком" и "Динамо", в которой победителями вышли "красно-белые". В субботу же команда Вадима Епанчинцева встречалась с другим принципиальным соперником, ЦСКА. И здесь у спартаковцев получилось намного хуже. Первые два периода прошли без заброшенных шайб. В третьем отрезке Слепышев на 45-й минуте вывел армейцев вперед. А на последней минуте ЦСКА забил еще дважды - 3:0 в пользу действующего обладателя Кубка мэра.

Счет, возможно, не полностью отражает суть довольно равного матча. Но в целом игра напомнила прошлый плей-офф, в котором "Спартак", пусть и старался, армейцам проиграл вчистую. Очевидно, что на сегодня "красно-синие" имеют куда больший вес. Об этом говорит и подбор игроков, и результаты. Но главный тренер ЦСКА Игорь Никитин победу воспринял осторожно.

- Много брака у нас было, поэтому не получалось целостной игры. Приходилось много отрабатывать, пропустили достаточно контратак, но выручил Сорокин. Третий период - зачет, - сказал он на послематчевой пресс-конференции. - В плане философии игры ребята показали умение играть на усталости. В целом же получилась упорная игра, которая до последнего держала всех в напряжении.

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев по понятным причинам был расстроен:

"До гола хорошо оборонялись, были хорошие контратаки. К сожалению, не хватило в атаке креативности, наглости. Позиционные атаки не особо получались. Тем не менее ребята старались, не хватило в концовочке немножко".

Вчера уже после подписания этого номера в печать турнир завершился матчами "Спартак" - "Витязь" и ЦСКА - "Динамо". Армейцам, чтобы оставить у себя Кубок мэра еще на год, было достаточно не проиграть в основное время.

Также вчера финишировал Кубок латвийской железной дороги, который собрал в Риге весьма представительный состав. Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" из четырех своих матчей три завершил вничью в основное время. Хозяевам льда - рижскому "Динамо" - казанцы в итоге проиграли в овертайме, динамовцев Минска победили по буллитам и, наконец, одолели в дополнительное время "Локомотив" из Ярославля - 3:2.

"Железнодорожники", в свою очередь, набрали те же восемь очков, что и "барсы". Но в итоговой таблице из-за поражения в очной встрече оказались ниже. Опередить и тех, и других вчера могли хозяева турнира. Для этого "Динамо" нужно было побеждать в основное время "Давос". Эта встреча завершилась после подписания номера в печать.

Интересные события разворачиваются и в Санкт-Петербурге, где проходит турнир имени Николая Пучкова. На нем СКА лишний раз доказал: если по именам армейцы с Невы сейчас выглядят не так ярко, как в минувшем сезоне, то по содержанию команда стала как минимум не хуже. СКА под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева уже выиграл представительный предсезонный турнир в Сочи. На своем льду команда тоже продемонстрировала хороший хоккей - "Куньлунь" и "Авангард" были повержены 4:1 и 4:2 соответственно. А вот финский "Йокерит", который в прошлом сезоне показал лучший результат из всех команд КХЛ дальнего зарубежья, пока выглядит неважно. "Джокеры" с треском проиграли "Авангарду" - 0:4, а вчера в овертайме уступили "Куньлуню" - 1:2.

Наконец, на мемориале Ивана Ромазана - одном из старейших предсезонных турниров - нижегородское "Торпедо" финишировало вчера победой над "Трактором" - 2:1. Волжане набрали в трех поединках пять очков и вышли таким образом на промежуточное первое место. Но судьба главного приза решалась чуть позже, когда хозяева турнира, хоккеисты магнитогорского "Металлурга", бились с новосибирской "Сибирью".