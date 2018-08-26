На матче "Спартак" - "Динамо" тестировали систему видеоповторов

На центральной встрече пятого тура отечественной Премьер-лиги между "Спартаком" и "Динамо" в режиме офлайн была протестирована система видеопомощи судьям (VAR).

Об этом сообщил руководитель проекта по внедрению данной системы в России Леонид Калошин. Он отметим, что ее технические характеристики на протяжении всего матча функционировали без сбоев. И что они соответствуют всем необходимым нормам Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

В дальнейшем планируется проверка качества коммуникационной системы судей с VAR-комнатой, поступление из нее сигнала до виртуального монитора у боковой линии поля и другие технические моменты, находящиеся в зоне ответственности технологических провайдеров.

Напомним, "Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 2:1. В компенсированное ко второй половине время форвард "красно-белых" Квинси Промес забил мяч, не засчитанный арбитром Евгением Турбиным. Рефери ошибочно посчитал, Луис Адриано коснулся мяча после удара голландца, находясь в положении вне игры.