Новую систему управления беспилотниками представили на "Армии-2018"

На форуме "АРМИЯ-2018", который завершает свою работу, очень интересную линейку своей продукции показало Научно-производственное предприятие "Радар ммс". Название, прямо скажем, негромкое и не совсем ясное. Зато изделия, за которые сегодня отвечает это предприятие, известны всему миру.

Это прежде всего экранопланы. Вполне возможно, в ближайшем времени они возродятся на абсолютно новой технологической базе. Во всяком случае, показанный на стендах макет гражданского экраноплана "Чайка" кажется интересным и перспективным.

Еще предприятие проектирует и выпускает суда на подводных крыльях. На наших глазах возрождается и это направление судостроения. Недавно на воду было спущено судно "Валдай". Оно перевозит 45-50 пассажиров. Скорость 70 км/час. Расход топлива 85 л/час. Это очень мало для судов такого типа. Ходить "Валдай" будет по рекам и озерам. Есть заказчики даже из-за рубежа - на форуме "АРМИЯ-2018" они тоже побывали. На Черном море сейчас ходит, а точнее, летает над волнами крылатая "Комета". Старое название, но судно совершенно новое. Идут работы по реинкарнации в новых технологиях когда-то очень популярного "Метеора".

А еще любителям водного экстрима предлагаются катера на подводных крыльях пассажировместимостью до 10 человек, которые способны развивать скорость на воде в 125 км/час.

Помимо судостроения предприятие разрабатывает и производит системы самонаведения высокоточного оружия, авиационные поисково-прицельные комплексы, различные РЛС, навигационные системы, системы мониторинга окружающей среды, беспилотные авиационные комплексы различного назначения и многое другое.

Отличительная особенность беспилотников от "Радар ммс" в том, что они могут летать в автоматическом режиме. То есть осуществлять по заданной программе без участия оператора взлет, полет, возвращение на базу и посадку. И еще. Вся обработка полученной информации идет на борту, на землю скидывается уже обработанная информация. Не требуется широкий канал передачи данных. Это очень важно, особенно в боевой обстановке. На форуме "АРМИЯ-2018" была впервые представлена система управления беспилотниками вертолетного типа в группе. Звено из пяти беспилотников работает как по нотам. Это поистине высший пилотаж достаточно тяжелых дронов в группе. За рубежом подобное могут делать лишь легкие модели беспилотников.