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26.08.2018 21:51
Рубрика: В мире

Папа покаялся

Папа Римский встретился с жертвами педофилов
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
Исторический визит Папы Римского в Ирландию - первый за последние почти сорок лет - дался 81-летнему главе Римско-католической церкви Франциску не просто. Понтифику, чья месса в Дублине проходила на фоне антиклерикальных протестов, пришлось просить у единоверцев прощение за преступления священников - растлителей малолетних, а также держать ответ за другие неблаговидные деяния местных представителей церкви.
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Франциск признал, что Святой престол потерпел поражение в борьбе с педофилией в своих рядах - "источником боли и скорби" для всех католиков. Неделей ранее Папа уже обнародовал обращение к своей пастве во всем мире, осудив факты массовых сексуальных домогательств к детям со стороны священнослужителей. В Ирландии он встретился с восьмью жертвами таких растлителей. В центре повестки также оказался скандал, связанный с деятельностью "Приютов Магдалины" - исправительных заведений для матерей-одиночек и других "грешниц", которые существовали в Ирландии под надзором монахинь с двадцатых вплоть до середины девяностых годов прошлого столетия. Женщин, имевших несчастье туда попасть, принуждали к фактически рабскому труду и массово разлучали с детьми, которых отдавали в интернаты или на усыновление в чужие семьи. А в 2014 году возле такого приюта в ирландском городке Туам нашли захоронение почти 800 младенцев - обстоятельства их смерти до сих пор выясняются. После того, как одна из узниц приюта рассказала о своем страшном опыте, власти страны извинились перед всеми ее сестрами по несчастью. По случаю приезда Папы ему было передано письмо от имени ста тысяч матерей, лишившихся права воспитывать своих чад.

Папа Римский сравнил аборты с преступлениями нацистов

Наблюдатели отмечают: нынешняя Ирландия - совсем не та, что в 1979 году встречала Иоанна Павла II. Напомним, путем всенародного голосования в этой католической стране были легализованы однополые браки, а не далее как в мае большинство жителей страны - также на референдуме - высказались за отмену абортов. Кстати, премьер Ирландии Лео Варадкар, принимавший Папу Франциска, не скрывает своей нетрадиционной ориентации.

В мире Европа Ирландия Папа Римский Франциск
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