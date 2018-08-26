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26.08.2018 06:17
Рубрика: В мире

Похожее на Несси существо сфотографировали в Шотландии

Текст: Оксана Грибанова

Школьный секретарь из Канады Линн Лок во время поездки с семьей в расположенный у озера Лох-Несс замок Уркхарт сделала снимки странного существа, напоминающего Несси.

На озере в Китае на видео попало загадочное существо

Как рассказала 54-летняя женщина зарубежным СМИ, "монстр" плавал в 45 метрах от берега и пускал пузыри. При этом существо то уходило под воду, то вновь появлялось на поверхности.

Слышавшая легену о Лох-Несском чудовище канадка сделала несколько фотографий "монстра". Кстати, за первую половину 2018 года это уже седьмой случай наблюдения туристов за якобы Несси.

Отчет Линн Лок принят Официальным реестром регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.

Между тем

Ранее британский историк Гэррет Уильямс продемонстрировал документальные материалы, которые свидетельствуют о том, что Лохнесское чудовище изобрели рекламные агенты для того, чтобы заманить в бедный промышленный регион Шотландии туристов.

В мире Европа Великобритания
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