Правительство Франции сократит 4,5 тысячи госслужащих в 2019 году

Французское правительство намерено сократить 4,5 тысячи госслужащих в следующем году - в три раза больше, чем в этом. Об этом заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп в интервью газете Journal du dimanche.

По его словам, согласно планам президента Эмманюэля Макрона, за пять лет количество чиновников должно быть уменьшено на 50 тысяч человек, и власти пока далеки от поставленной цели. Поэтому в 2020 году сокращения затронут уже 10 тысяч госслужащих. В 2019 году реформы затронут министерство финансов, общественное радиовещание и дипломатическую сеть. В то же время будет увеличен штат полиции, жандармерии и других правоохранительных органов.

Среди других реформ, запланированных на следующий год, Филипп назвал изменения в индексации пенсий, ускорение реформы в вопросе оплаты сверхурочных, дальнейшее сокращение субсидированных контрактов, изменение в вопросе оплаты больничных.