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26.08.2018 11:26
Рубрика: В мире

Президент Республики Сербской предрек распад НАТО через четыре года

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)
Североатлантический альянс распадется через четыре года. Россия является другом всех народов Боснии и Герцеговины: бошняков, хорватов, сербов, а вот Великобритания направила сюда особую команду для оказания влияния на предстоящие 7 октября этого года всеобщие выборы в стране. Об этом в интервью сербскому изданию "Новости" рассказал президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик.
Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик. Фото: REUTERS/Dado Ruvic Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

На вопрос журналиста о том, какой курс в отношении НАТО выберет политик в случае занятия им должности сербского члена президиума Боснии, Милорад Додик ответил: "За четыре года НАТО распадется. Какое там НАТО!".

Фото: Администрация Президента РС
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При этом глава республики обозначил особое отношение России к БиГ в отличии от Запада.

"Россия уважает наши позиции. Россия не выступает против бошняков или хорватов. Это факт, - указал он. - Иностранцы имели силу в БиГ, поэтому им позволялось бить нас и управлять нами. Свое задачей я всегда считал - защищать Республику Сербскую с любой позиции, что я и демонстрировал последнее десять лет и больше".

Президент с озабоченностью подчеркивает факт прибытия в БиГ группы британских разведчиков, которым, по его словам, поставлена задача оказывать выгодное Лондону влияние на ход предстоящих 7 октября всеобщих выборов в государстве.

"Пять человек, как минимум, задействованы в Аппарате высокого представителя для того, чтобы поддерживать НПО и манифестации против Республики Сербской. В кратчайшие сроки мы назовем их имена. Узнаем все. Сегодня хочу к ним обратиться. Сколько бы они ни собрали сведений о нас, мы все узнаем о них", - сообщил Милорад Додик.

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В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.

В мире Европа Босния и Герцеговина
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