При пожаре в Чикаго погибли восемь человек

Восемь человек, включая шестерых детей, погибли при пожаре, который вспыхнул в воскресенье около четырех часов утра в одном из домов, расположенных в Уэст-Сайд, бедном районе Чикаго, сообщила газета Chicago Tribune. Все они - члены одной семьи.

Подросток и еще один взрослый были доставлены в больницу в "крайне тяжелом состоянии". Мать погибших детей также доставлена в больницу с легкими ожогами. Один из детей, которые погибли при пожаре, был младенцем. Возраст других детей и взрослых не уточняется.

Пламя охватило как минимум два здания. Оба, по предварительной информации, не были оснащены датчиками, реагирующими на возгорание и дым.

В этом квартале в основном проживают выходцы из стран Латинской Америки. Причина возгорания уточняется.