Провокационную химатаку в Сирии могут провести в ближайшие двое суток

В российском военном ведомстве обнародовали свежие данные о готовящейся в Сирии провокации. В воскресенье официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что по информации, только что поступившей от жителей провинции Идлиб в наш миротворческий Центр, в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные англоязычные специалисты. Судя по всему, именно они займутся инсценировкой "химической атаки" с использованием начиненных хлором реактивных снарядов.

"Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 километрах южнее Хабита, - заявил Конашенков. Он добавил, что в самом селении готовят привезенную с севера провинции группу жителей, которые будут участвовать в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из "Белых касок" и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ.

- Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса, - сделал вывод официальный представитель Минобороны России.

Напомним, что ранее Конашенков сообщил, что, по информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, в провинции Идлиб террористы запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (раньше ее знали как "Джабхат ан-Нусра") хотят организовать химатаку против мирного населения. В применении средств массового поражения, естественно, тут же обвинят сирийские правительственные войска.

"Для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам" доставлены 8 емкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура", - заявил российский генерал. По его словам, что в район предполагаемой диверсии уже прибыла группа экстремистов. Накануне они прошли специальную подготовку - правильно обращаться с отравляющими веществами их научили представители британской частной военной компании "Олива".

По данным Минобороны РФ, перед террористами поставлена задача: после акции имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок". "Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", - сообщил Конашенков.

С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец с управляемым ракетным оружием "Саливанс" ВМС США, который имеет на борту 56 крылатых ракет. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами AGM-158 "Джасм" класса "воздух - поверхность".

- Косвенным подтверждением подготовки Соединенными Штатами вместе с союзниками очередного акта агрессии против Сирийской Арабской Республики служат сделанные в минувшую среду, 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством, - напомнил официальный представитель Минобороны РФ.

Между тем, по информации из российского миротворческого Центра, боевики разных мастей сейчас контролируют более 70 процентов сирийской провинции Идлиб. Число задержанных экстремистами и содержащихся в тюрьмах сторонников политического диалога превысило 500 человек. Руководитель Центра Алексей Цыганков рассказал, что на прошедшей неделе лидер запрещенной группировки Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал все сосредоточенные там банды к "джихаду" против светского сирийского государства. На этот призыв откликнулись несколько тысяч террористов с тяжелым вооружением и бронетехникой - они готовы наступать на Хаму и Алеппо. Сигналом к атаке как раз послужит имитация химатаки в Идлибе и последующие за ней ракетно-авиационный удары США, Великобритании и Франции по войскам Асада и государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии.

Российские военные неоднократно обнародовали данные о готовящихся в Сирии провокациях боевиков с отравляющими веществами. И на основе документальных свидетельств доказывали, что войска Асада не применяют химоружие. Более того, имевшиеся в распоряжении сирийской армии средства ОМУ были полностью уничтожены под международным контролем. Что, впрочем, не помешало американцам нанести 7 апреля прошлого года ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат, в результате чего погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще около десяти человек получили ранения.

Эту удар США выдали за акт возмездия правительственным войскам Сирии после якобы имевшей место химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Характерно, что международное расследование данного инцидента в тот момент еще не было завершено. А подлинность послуживших основанием для удара материалов западных СМИ о применении отравляющих веществ в Хан-Шейхуне вызывали у специалистов большие сомнения. Так, после их внимательного изучения в российском Генштабе пришли к выводу, что видеосъемки последствий "химатаки" явно сфабрикованы.