Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. По словам главы государства, этот праздник отмечается не только в тех регионах, где добывается уголь, но и по всей стране.

Работа шахтера требует особых качеств - это высокая компетентность, выдержка, понимание важности своей работы. Эти качества во все времена "отличали представителей горняцкой профессии, помогали им достойно решать поставленные задачи, из поколения в поколение передавать традиции товарищества, взаимовыручки".

Президент выразил уверенность в том, что ответственный подход к делу, опора на опыт своих предшественников, гордость за принадлежность к шахтерскому братству и впредь позволят горнякам добиваться значительных производственных успехов, а также повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности.

Профессиональный праздник шахтеров в нашей стране традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. В этом году он празднуется 26 августа. Этот праздник был утвержден в 1947 году в СССР по предложению министров угольной промышленности. Первое празднование состоялось через год - 29 августа 1948 года.