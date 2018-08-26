Гидрометцентр предупредил об усилении жары в столичном регионе

Температура воздуха на четыре и более градусов выше нормы ожидается в Москве и Подмосковье в течение следующей недели. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, первая половина недели вообще ожидается жаркой. Днем в понедельник до 28 тепла, во вторник и среду - до 29 выше нуля. Ночи будут тоже довольно комфортными - от 13 до 17 тепла. Этому будет способствовать южный ветер. В понедельник осадков не ожидается. Со вторника и до конца недели возможны локальные кратковременные дожди.

С четверга температура начнет немного опускаться, но все равно будет очень тепло для последних чисел августа -22-26 выше нуля.

Любители плавания еще могут искупаться в столичных водоемах, но делать это лучше в небольших озерах. Там, где воды много (например, в Москве-реке, в водохранилищах), она уже не может прогреваться от дневного солнца. В среднем температура воды в водоемах Москвы и области плюс 16 градусов.