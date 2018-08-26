Новый автобусный маршрут запустили до метро "Рассказовка" в Москве

В новой Москве сегодня запустили новый автобусный маршрут, который пройдет из поселка Московский до станции метро "Рассказовка" Солнцевской линии.

Напомним, семь станций желтой линии метро, в том числе, "Рассказовку" планируются к открытию уже в ближайшие дни. В субботу, 25 августа, закрывали часть ветки для подключения нового участка, а на картах Яндекса уже обозначены все станции.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного департамента транспорта, новый маршрут N333 идет от микрорайона Первый Московский город-парк (улица Бианки), через Проектируемый проезд N5258, улицу Атласова, Проектирумый проезд N389, улицы Корнея Чуковского, Бориса Пастернака, Проектируемый проезд N6575, улицу Самуила Маршака, Проектируемый проезд N518 и оканчивается на улице Федосьино.

До открытия "Расссказовки" автобус ходит временным маршрутом в объезд планируемого вместе с открытием станции метро прямого проезда в микрорайон Переделкино Ближнее с Боровского шоссе. Из-за этого автобусы пойдут без остановок на участке между остановками "Улица Федосьино" и "Рассказовка 1".

"С появлением маршрута N333 жители микрорайона Первый Московский город-парк смогут доезжать до станции метро от самой дальней остановки в среднем за 15-20 минут, - заявил заммэра по транспорту Максим Ликсутов, - а затем от метро до центра Москвы за полчаса".

На трассе маршрута станут работать девять автобусов большой вместимости с интервалами 5-7 минут.

Автобусы, к сожалении, пока что остаются единственным общественным транспортном, на котором жители Московского и прилегающих населенных пунктов, могут выбраться в Большую Москву - обе ветки метро, которые тянут в новую Москву (Солнцевская и Сокольническая), проходят на некотором отдалении от этого района, где было построено очень много жилья за последние годы.