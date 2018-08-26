Полумарафон "Лужники" по набережным Москвы собрал 7 тысяч участников

Московский полумарафон "Лужники", завершившийся в столице, собрал семь тысяч участников. Об этом агентству ТАСС рассказал директор полумарафона Дмитрий Тарасов.

Количество участников в этом году меньше, чем в прошлом, на две тысячи. "Сокращение количества мест связано с пропускной способностью трассы, которая проходит в основном по набережным, - отметил спикер. - Мы считаем, что 7 тысяч - наиболее комфортное количество бегунов, прежде всего, для самих участников".

Победителями среди мужчин стал Дмитрий Сафронов (1 час 6 минут 27 секунд), среди женщин первой пришла Елена Седова (1 час 18 минут 22 секунды).

Кроме того, дистанцию полумарафона прошли участники на хендбайках и гоночных колясках.

Напомним, для проведения забега с 7:00 были перекрыты центральные набережные и несколько мостов от Кремля до Лужников. Ограничения должны быть сняты в 13:30.