Пожар в жилом доме в Королеве локализован на площади 300 кв. м

Для тушения пожара в жилом многоэтажном доме в подмосковном Королеве задействован вертолет. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

В ведомстве сообщили о том, что всего к тушению пожара привлекается 122 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России - 78 человек и 22 единицы техники. "На место пожара вылетел один вертолет МЧС", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы главка.

Отметим, что по состоянию на 8.30 площадь горения составляла 300 квадратных метров. По последним данным, огонь удалось локализовать на этой площади.

О причинах пожара в настоящее время не сообщается.