В Москву на фестиваль "Спасская башня" прилетает Мирей Матье

За первые три дня "Спасской башни" его посетили 180 тысяч человек.

Это притом что впереди еще 7 полных фестивальных дней. Причем 2 сентября на "Спасской башне" будут зажигать с удвоенной силой. Это не фигура речи: дважды пройдет представление на основной сцене и два раза - такого еще никогда не было - будет петь Мирей Матье. Она прилетает 28 августа, затем два дня репетиций. Первое выступление на Красной площади - в пятницу.

"Большинство билетов уже раскуплено, - резюмирует директор "Спасской башни" Сергей Смирнов. - Тем, кто планирует посетить наш фестиваль, могу лишь посоветовать: не тяните. Вполне вероятно, что неторопливым билетов просто не хватит".

Впрочем, пока еще билеты можно купить. Пример актуальных цен на понедельник: на трибуны на боковых секторах - от 1700 до 2400 руб., в VIP-секторы - от 2500 до 5000. Число свободных мест меняется ежеминутно, так что самую свежую информацию лучше узнавать в режиме онлайн на странице фестиваля.

Зрителям, особенно иногородним, будет полезно узнать предстоящие расходы. В центре фестивальной площади торговая палатка в форме паровозика предлагает жареные каштаны (300 руб.), яблоки в карамели и горячую кукурузу (в одну цену: по 150). Кофе: обычный растворимый - от 80 руб. В такую же цену и стаканчик безымянного чая. Двойной эспрессо - 150, кофе-тоник - 200, холодный латте - 250, большой капучино - 300. Авторские напитки: латте миндальный сакура, лавандовый раф и малиновая лакрица - по 350.

Блины - от 100 руб. за один блинчик с вишней в сиропе и до 390 руб. за аппетитный блин, начиненный лососевой икрой. Яблочный штрудель - 150, люля-кебаб - 250. Один шарик баскин-робинса - 100.

Более основательная еда: ГУМ-бургер за 295 руб.

Впрочем, если сводить дебет с кредитом, то надо учитывать все факторы. Вы не представляете, сколько в Европе стоит билет на конное шоу кавалеристов из испанской Кордовы, которые у нас на манеже на Красной площади выступают ежедневно и бесплатно (для зрителей). Да и выступления остальных участников фестиваля проходят не только по билетам. Сегодня с 14.30 до 15.00 на Красной площади срывает аплодисменты Корпус "Старых гренадеров Женевы" из Швейцарии. С 15.00 до 15.30 - коллектив "Банда Монументаль" из Мексики. Билетов покупать не надо, вход совершенно свободный.

Совет для тех, кто понимает статус фестиваля буквально: да, он военно-музыкальный. Но очень большая ошибка думать, что это лишь военные марши в исполнении военных оркестров. Конечно, с военными оркестрами тут полный порядок, они задают тон и формируют стиль шоу. Но военная строгость - она из области стереотипов. Представьте, музыканты в военных мундирах поют частушки про мундиаль, про санкции, про мост в Крым... Под овации трибун. Аплодируют им в том числе и VIP-сектор, который полон гостями из Европы: послами и представителями королевских династий.

Трибуны взрываются, когда военные музыканты поют частушки про мундиаль, про санкции, про мост в Крым

Но главное: у "Спасской башни" сложился свой особенный колорит. И особые здесь не столько VIP-гости - здесь особый зритель. В выходные на ВДНХ прошло яркое и красочное шествие участников фестиваля. Вот сцена, которую корреспондент "РГ" наблюдал своими глазами. В толпе зрителей - семья, мальчуган по виду 6 лет на плечах у отца. Проходят российские музыканты в красной форме. Мальчишка на всю площадь кричит: "Ура, красные - наши!" Все смеются. Через некоторое время маршируют "Старые гренадеры из Женевы" в черно-красных мундирах. Мальчишка: "Опять наши?!"

Площадь заходится в хохоте. Устами младенца, как известно, глаголет истина.

А затем идут "брентвудские музыканты": молодые ребята Имперского юношеского оркестра из британского Брентвуда. А у них мундиры не просто красные - едва ли не алые. Все молчат в ожидании реакции юного комментатора. Тот внимательно рассматривает музыкантов, потом заключает: "Наши!" Реакцию толпы передать не смогу, это надо видеть. Отец поправляет: "Это англичане". Пацан (по-деловому): "Англию знаю. Хеллоу! В красном - наши!"

Я не знаю, кому больше предназначены громовые овации: парням из Брентвуда (кстати, их долго и упорно на родине отговаривали от поездки в Москву) или мальчугану на плечах у отца. Думаю: 50 на 50.

Здесь и сейчас все - наши. Все свои.