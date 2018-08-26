В Москву на фестиваль "Спасская башня" прилетает Мирей Матье

Новости

На Эльбрусе начались поиски украинской альпинистки 21:47
Четыре человека погибли в результате стрельбы в США 21:45
В Петербурге озвучили предварительную причину ДТП на раздвижном мосту 21:22
Напарник погибшего в Северной Осетии спасателя заблокирован в горах 20:50
Смолов забил первый мяч за "Локомотив" 20:47
Трамп неправильно раскрасил флаг США на встрече с детьми 20:40
Талибы рассказали о целях своего участия в конференции в Москве 20:37
В Астрахани прошел фестиваль фантастических лодок 20:28
Спасатель погиб под камнепадом в горах Северной Осетии 20:15
Умер соавтор Вуди Аллена Нил Саймон 20:15
Девичник "Мамы большого города" прошел в саду "Эрмитаж" 19:50
Более 300 человек пострадали в результате землетрясения в Иране 19:34
Наследник легендарного ГАЗ-66 заинтересовал ряд стран Азии и Африки 19:28
Белорусские беспилотники "Камикадзе" представили на "Армии-2018" 18:55
Фото, видео: 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней модели 18:50
Власти КНДР отпустили задержанного японца 18:45
Видео: В Татарстане грузовик врезался в товарный поезд 18:43
Сеул и Пхеньян проведут еще одну встречу разделенных семей 18:23
Звезда "Унесенных ветром" подала в суд на создателей сериала "Вражда” 18:05
Toyota C-HR: Каким получился самый доступный кроссовер японской марки 17:27
Видео: Алонсо попал в серьезную аварию на "Гран-при Бельгии" 17:15
"Это надо видеть!". Сергей Безруков показал фото святых мест 16:55
При пожаре в Чикаго погибли восемь человек 16:53
"Уфа" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча чемпионата России 16:30
Сборная единой Кореи сотворила сенсацию на Азиаде 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
26.08.2018 21:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Офицерский вальс

В Москву на фестиваль "Спасская башня" прилетает Мирей Матье
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск №7651 (188)
За первые три дня "Спасской башни" его посетили 180 тысяч человек.

Это притом что впереди еще 7 полных фестивальных дней. Причем 2 сентября на "Спасской башне" будут зажигать с удвоенной силой. Это не фигура речи: дважды пройдет представление на основной сцене и два раза - такого еще никогда не было - будет петь Мирей Матье. Она прилетает 28 августа, затем два дня репетиций. Первое выступление на Красной площади - в пятницу.

"Большинство билетов уже раскуплено, - резюмирует директор "Спасской башни" Сергей Смирнов. - Тем, кто планирует посетить наш фестиваль, могу лишь посоветовать: не тяните. Вполне вероятно, что неторопливым билетов просто не хватит".

Впрочем, пока еще билеты можно купить. Пример актуальных цен на понедельник: на трибуны на боковых секторах - от 1700 до 2400 руб., в VIP-секторы - от 2500 до 5000. Число свободных мест меняется ежеминутно, так что самую свежую информацию лучше узнавать в режиме онлайн на странице фестиваля.

Зрителям, особенно иногородним, будет полезно узнать предстоящие расходы. В центре фестивальной площади торговая палатка в форме паровозика предлагает жареные каштаны (300 руб.), яблоки в карамели и горячую кукурузу (в одну цену: по 150). Кофе: обычный растворимый - от 80 руб. В такую же цену и стаканчик безымянного чая. Двойной эспрессо - 150, кофе-тоник - 200, холодный латте - 250, большой капучино - 300. Авторские напитки: латте миндальный сакура, лавандовый раф и малиновая лакрица - по 350.

Блины - от 100 руб. за один блинчик с вишней в сиропе и до 390 руб. за аппетитный блин, начиненный лососевой икрой. Яблочный штрудель - 150, люля-кебаб - 250. Один шарик баскин-робинса - 100.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Самыми юными участниками "Спасской башни" станут британские музыканты

Более основательная еда: ГУМ-бургер за 295 руб.

Впрочем, если сводить дебет с кредитом, то надо учитывать все факторы. Вы не представляете, сколько в Европе стоит билет на конное шоу кавалеристов из испанской Кордовы, которые у нас на манеже на Красной площади выступают ежедневно и бесплатно (для зрителей). Да и выступления остальных участников фестиваля проходят не только по билетам. Сегодня с 14.30 до 15.00 на Красной площади срывает аплодисменты Корпус "Старых гренадеров Женевы" из Швейцарии. С 15.00 до 15.30 - коллектив "Банда Монументаль" из Мексики. Билетов покупать не надо, вход совершенно свободный.

Совет для тех, кто понимает статус фестиваля буквально: да, он военно-музыкальный. Но очень большая ошибка думать, что это лишь военные марши в исполнении военных оркестров. Конечно, с военными оркестрами тут полный порядок, они задают тон и формируют стиль шоу. Но военная строгость - она из области стереотипов. Представьте, музыканты в военных мундирах поют частушки про мундиаль, про санкции, про мост в Крым... Под овации трибун. Аплодируют им в том числе и VIP-сектор, который полон гостями из Европы: послами и представителями королевских династий.

Трибуны взрываются, когда военные музыканты поют частушки про мундиаль, про санкции, про мост в Крым

Но главное: у "Спасской башни" сложился свой особенный колорит. И особые здесь не столько VIP-гости - здесь особый зритель. В выходные на ВДНХ прошло яркое и красочное шествие участников фестиваля. Вот сцена, которую корреспондент "РГ" наблюдал своими глазами. В толпе зрителей - семья, мальчуган по виду 6 лет на плечах у отца. Проходят российские музыканты в красной форме. Мальчишка на всю площадь кричит: "Ура, красные - наши!" Все смеются. Через некоторое время маршируют "Старые гренадеры из Женевы" в черно-красных мундирах. Мальчишка: "Опять наши?!"

Площадь заходится в хохоте. Устами младенца, как известно, глаголет истина.

А затем идут "брентвудские музыканты": молодые ребята Имперского юношеского оркестра из британского Брентвуда. А у них мундиры не просто красные - едва ли не алые. Все молчат в ожидании реакции юного комментатора. Тот внимательно рассматривает музыкантов, потом заключает: "Наши!" Реакцию толпы передать не смогу, это надо видеть. Отец поправляет: "Это англичане". Пацан (по-деловому): "Англию знаю. Хеллоу! В красном - наши!"

Я не знаю, кому больше предназначены громовые овации: парням из Брентвуда (кстати, их долго и упорно на родине отговаривали от поездки в Москву) или мальчугану на плечах у отца. Думаю: 50 на 50.

Здесь и сейчас все - наши. Все свои.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Фестиваль военных оркестров "Спасская башня"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Гидрометцентр предупредил об усилении жары в столичном регионе
Лукашенко предложил Асаду помочь в восстановлении Сирии после войны
София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации
В Японском море прекращена активная фаза поисков рыбаков из КНДР
Правительство Франции сократит 4,5 тысячи госслужащих в 2019 году