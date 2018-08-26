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26.08.2018 05:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Южные районы Приморья затопило проливными дождями

Текст: Ольга Журман

Прошедшие дожди, вызванные влиянием тайфуна "Сулик", привели к подтоплению пяти муниципальных образований края. В двух из них - Уссурийске и Михайловском районе - развернуты пункты временного размещения людей (ПВР), сообщает пресс-служба региональной администрации.

По данным краевого ГУ МЧС на утро 26 августа, максимальное количество осадков выпало на территории Уссурийского городского округа - 10 миллиметров, и сейчас на территории края идут кратковременные дожди.

В Уссурийском городском округе отмечаются переливы дорог, в результате которых временно нарушено транспортное сообщение. В селе Кроуновка на протяжении ста метров подмыт участок, организована лодочная переправа. Из этого села спасатели Амурского спасательного центра вывезли мальчика с острым аппендицитом, перевезли через два подтопленных участка дорог и передали медикам.

МЧС предупредило жителей Приморья о возможном опасном явлении

Временно закрыты проезды для легковых машин на дороге местного значения Утесное - Линевичи. Наблюдается перелив реки Кугуковка на участке дороги Борисовка - Кугуки. Подмыто мостовое сооружение в населенном пункте Яконовка. На 652 километр гострассы А-370 Хабаровск - Владивосток у села Воздвиженка вода переливается через дорогу у ремонтирующегося мостового сооружения через реку Репьевка. Движение временно закрыто.

В Октябрьском районе отмечается перелив через участок автодороги Покровка - Полтавка. Весь транспорт перенаправлен в пункт пропуска Пограничный.

В Шкотовском муниципальном районе временно отсутствует движение по дороге краевого значения Угловое - Находка - порт Восточный.

По данным на утро воскресенья, всего на территории Приморского края подтоплено 9 населенных пунктов в 3 муниципальных образованиях, в которых подтоплено 56 домов, 356 придомовых территории.

Нарушений в энергетике нет. Авиационное и железнодорожное сообщение работают в штатном режиме.

Пик паводка глава Приморгидромета Борис Кубай обещал на понедельник, 27 августа.

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