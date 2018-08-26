На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в воскресенье на Курилах. Об этом сообщается на сайте единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в воскресенье в 16.57 местного времени (08.57 мск) у курильского острова Итуруп", - сообщили РИА Новости в региональном информационно-обрабатывающем центре сахалинского филиала геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков располагался у тихоокеанского побережья в 185 километрах юго-восточнее острова. Глубина гипоцентра составила 29 километров.

На самом острове землетрясение не ощущалось.