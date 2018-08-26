В Якутии начались поиски медведя с канистрой на голове

В Якутии ведут поиски медведя, голова которого застряла в канистре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское Министерство природы.

Информация об инциденте появилась после публикации видеоролика в Сети. На кадрах видно, что медведь бродит по обочине дороги с канистрой на голове. Очевидцы попытались освободить животное, однако все попытки оказались тщетны, а медведь скрылся в лесу.

По данным агентства, поиски начаты с целью проведения проверки по факту выхода дикого животного к людям. Кроме того, медведю может понадобиться помощь. Искать его будут сотрудники охотинспекции. Мероприятие затрудняет то, что специалистам не удалось определить район, в котором было замечено животное.

- О предварительных результатах станет известно не раньше понедельника, - цитирует агентство представителя министерства.