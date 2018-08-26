В Японском море возобновлены поиски рыбаков из КНДР

С утра в воскресенье авиация возобновила поиски четырех членов экипажа рыболовной шхуны из КНДР, передает ТАСС.

"В 10:40 местного времени (03:40 мск) вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел из аэропорта Кневичи, на месте поиск продолжает спасательное судно "Ирбис" Приморского филиала ФГБУ Морспасслужба", - сказали агентству в морском спасательно-координационном центре Владивостока.

Шхуна потерпела бедствие в штормовую погоду примерно в ста километрах от Владивостока в Японском море. В субботу были обнаружены обломки рыболовного судна. Известно, что двух членов экипажа взяло на борт норвежское судно Star Norita, поиски четырех человек продолжаются.