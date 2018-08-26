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26.08.2018 04:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Японском море возобновлены поиски рыбаков из КНДР

Текст: Ольга Журман

С утра в воскресенье авиация возобновила поиски четырех членов экипажа рыболовной шхуны из КНДР, передает ТАСС.

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"В 10:40 местного времени (03:40 мск) вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел из аэропорта Кневичи, на месте поиск продолжает спасательное судно "Ирбис" Приморского филиала ФГБУ Морспасслужба", - сказали агентству в морском спасательно-координационном центре Владивостока.

Шхуна потерпела бедствие в штормовую погоду примерно в ста километрах от Владивостока в Японском море. В субботу были обнаружены обломки рыболовного судна. Известно, что двух членов экипажа взяло на борт норвежское судно Star Norita, поиски четырех человек продолжаются.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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