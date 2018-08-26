Во Владивостоке назвали победителей чемпионата "Аквароботех-2018"

Во Владивостоке завершился первый этап чемпионата России по морской робототехнике.

В течение недели 22 команды всех военных флотов страны, силовых ведомств, научных центров и предприятий-разработчиков подводной техники состязались в управлении морскими беспилотниками. Церемония награждения прошла в Доме офицеров флота.

Соревнования проходили в трех категориях: телеуправляемые и автономные необитаемые аппараты, безэкипажные катера. Команды силовых структур работали на серийных роботах, принятых на вооружение, для разработчиков соревнования стали возможностью протестировать новые образцы. Лучшие из них экспертная комиссия будет рекомендовать к внедрению.

Первое место среди команд, представивших автономные необитаемые подводные аппараты, заняла сборная ТОФ и Института проблем морских технологий ДВО РАН (Владивосток). К слову, именно этот АНПА из роботизированного комплекса охраны водного района "Галтель" недавно обследовал акваторию близ российской военно-морской базы в Тартусе (Сирия). Второе место - команда Национального исследовательского Томского политехнического университета. Не обошлось без курьезов.

- Во время одного из испытаний АНПА "Платформа" неожиданно отклонилась от маршрута. Выяснилось, что ее внимание привлекла… старая торпеда. Как объяснили представители ТОФ, водно-спортивная станция, где проходили соревнования, - традиционное место празднования Дня ВМФ во Владивостоке. В советские времена здесь выполнялись стрельбы практическими (учебными) торпедами, и обнаруженный артефакт был одной из них, - сообщил представитель пресс-службы Фонда перспективных исследований Вадим Саранов.

Сборная команда Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и АО "НПП ПТ "Океанос" были единственными, кто представил автономный необитаемый подводный аппарат типа "Глайдер". Это особый аппарат, он не имеет двигателя и перемещается в воде за счет изменения центра тяжести. Специально для него было подготовлено отдельное задание - движение по удаленному маршруту с проходом контрольных точек, с которым он успешно справился. И его возможности впечатлили экспертов.

Победители среди силовых структур по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам (ТНПА) в классе "А" - команды минобороны, Тихоокеанского флота (ОКВС) и Росгвардии; в классе "Б" - команды минобороны, Черноморского флота и Каспийской флотилии. А вот команде МЧС не повезло: из-за серьезного повреждения кабеля ТНПА, который в дни соревнований устранить не удалось, она выбыла из соревнований.

Среди разработчиков и производителей телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов класса "А" лучшей признана команда Института проблем управления имени Трапезникова РАН. Вес представленного на соревнования ТНПА "Малахит" аппарата - всего семь килограммов. (Для сравнения: 180 кг весит роботизированный комплекс охраны водного района "Галтель", представленный объединенной командой ТОФ и Института проблем морских технологий РАН.) В классе "Б" первое место заняла команда "Тетис Про" (Томск), второе - Акустического института имени академика Андреева.

Самыми зрелищными были соревнования безэкипажных катеров. Дронам предстояло выполнить швартовку к пирсу, движение по заданной траектории ("змейка") и с маневром по скорости, выйти на буй-мишень и самостоятельно вернуться на базу. Первое место заняла команда Иркутского национального исследовательского технического университета, которая привезла во Владивосток многоцелевой роботизированный катамаран, работающий на солнечных батареях. Второе место заняли представители Южного федерального университета, выступившие на мини-катере "Сигул" собственной разработки.

Специально для испытаний на "Аквароботехе" был разработан многофункциональный ангар "Малахит", в котором участники соревнований "парковали" свои аппараты, и это стало одним из испытаний чемпионата.

- Мы довольны тем, как прошло тестирование ангара, и продолжим его усовершенствовать. Хочу подчеркнуть, что роботы никогда не заменят корабли и лодки, их сила - во взаимодействии. Мы хотим начать диалог о принципах взаимодействия роботов между собой, с морскими комплексами и системами. Если нам удастся организовать взаимодействие не между роботами, а между людьми, все у нас получится, - заявил Главный специалист по робототехническим комплексам СПМБМ "Малахит" Олег Власов.

Как сообщил заместитель командующего ТОФ по вооружению, контр-адмирал Игорь Королев, "в следующем году соревнования вновь пройдут во Владивостоке, а затем их будут принимать и другие морские регионы".

- Нашей задачей было - показать прикладной характер морской робототехники, а не спорт высоких достижений. Разрыв между тем, чем занимается наука, и тем, что сейчас используется, около 10-15 лет. Это сложившаяся мировая практика. Здесь были представлены роботы, которые уже эксплуатируются, и разработки, которые лет через пять могут быть предложены к эксплуатации. Если говорить о проблемах, нам надо решить вопросы взаимодействия: промышленность готова сделать "железо", но нужны специалисты, которые будут эту технику эксплуатировать. Это достаточно сложный организационный процесс, который необходимо увязать со сложившейся практикой подготовки кадров. Подводные роботы незаменимы в опасных ситуациях (при постановке мин, при работе на загрязненной территории и так далее) и все активнее применяются и для гражданских целей (съемка рельефа дна, в том числе для прокладки трубопроводов, кабелей, обследования донных сооружений, магистральных трубопроводов, портовых акваторий и т.д). Это одно из немногих направлений робототехники, где мы находимся как минимум на уровне ведущих иностранных государств. Во всяком случае, при работе на больших глубинах мы потенциально сильнее сегодня, - заявил в беседе с корреспондентом "РГ" заместитель директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов.

Второй этап соревнований пройдет со 2 по 5 сентября в бассейне Дальневосточного федерального университета. Команды ведущих технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Севастополя, Новосибирска и Северодвинска представят свои разработки - телеуправляемые и автономные аппараты.

Справка "РГ"

Организаторы - Фонд перспективных исследований (ФПИ), коллегия Военно-промышленной комиссии России при поддержке Минобороны, Минобрнауки, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), Минвостокразвития, Дальневосточного федерального университета, Морского государственного университета имени адмирала Невельского, фонда "Росконгресс".