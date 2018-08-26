Директор Софии Ротару опроверг информацию о ее госпитализации в Уфе

Представитель Софии Ротару опроверг информацию о ее госпитализации в реанимационное отделение Уфы, которую ранее опубликовали ряд СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора народной артистки СССР Сергея Лаврова.

По его словам, певица сейчас находится на борту самолета, который летит в Москву. Сегодня в интернете появилась информация о том, что Софии Ротару, выступавшей на частной корпоративной вечеринке, стало плохо. Она потеряла сознание и была госпитализирована. Как сказал Сергей Лавров, у певицы из-за жары подскочило артериальное давление, а помощь была оказана на месте,

- По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить, - цитирует агентство Лаврова. - Артистка в порядке, сейчас вылетела в Москву, должна уже приземлиться.