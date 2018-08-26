В Ижевске УК подозревают в хищении денег у жителей 300 домов

Хищение трех миллионов рублей обнаружили после того, как в прокуратуру Удмуртии обратились представители ресурсоснабжающих организаций и сообщили, что одна из городских управляющих компаний не перечисляет им деньги. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере".

Как стало известно корреспонденту "РГ", с января 2017 по март 2018 года управляющая компания собирала с жильцов плату за коммунальные услуги и переводила средства на счета аффилированных структур.

Стоит отметить, что в мае 2016 года бывшего руководителя управляющей компании задержали и обвинили в даче восьми взяток сотрудникам администрации Первомайского района Ижевска. За это чиновники закрывали глаза на выявленные нарушения. Суд приговорил главу УК к одному году и одному месяцу заключения и штрафу в 7,2 миллиона рублей. С учетом времени, проведенного в СИЗО, осужденный уже через 11 дней вышел на свободу. Впоследствии он безуспешно пытался оспорить приговор. Управляющую компанию тогда оштрафовали на 700 тысяч рублей.

Сейчас компанией руководит сын осужденного - к слову, бывший депутат Госсовета Удмуртии. В конце 2016 года его обвинили в присвоении более 43 миллионов рублей. Тогда он возглавлял две управляющие компании и не перевел водоснабжающей организации деньги, полученные от жильцов. После этого его поместили под домашний арест, а летом прошлого года освободили под подписку о невыезде.