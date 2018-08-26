Новости

Белорусские беспилотники "Камикадзе" представили на "Армии-2018" 18:55
Фото, видео: 51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней модели 18:50
Власти КНДР отпустили задержанного японца 18:45
Видео: В Татарстане грузовик врезался в товарный поезд 18:43
Сеул и Пхеньян проведут еще одну встречу разделенных семей 18:23
Звезда "Унесенных ветром" подала в суд на создателей сериала "Вражда” 18:05
Toyota C-HR: Каким получился самый доступный кроссовер японской марки 17:27
Видео: Алонсо попал в серьезную аварию на "Гран-при Бельгии" 17:15
"Это надо видеть!". Сергей Безруков показал фото святых мест 16:55
При пожаре в Чикаго погибли восемь человек 16:53
"Уфа" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча чемпионата России 16:30
Сборная единой Кореи сотворила сенсацию на Азиаде 16:18
В МВД опровергли информацию о стрельбе в здании суда Петербурга 16:16
В центре Москвы найдено тело 14-летней девочки 16:08
Самолет рейса Петербург-Барселона экстренно вернулся в Пулково 16:03
Умерла знаменитая капибара-блогер 15:58
В Новосибирской области семилетняя девочка погибла в ДТП 15:53
Тактическим беспилотным вертолетом заинтересовались в ВМФ России 15:51
Ракетоносцы Ту-160 приземлились в 600 километрах от США 15:46
Гидрометцентр предупредил об усилении жары в столичном регионе 15:37
Фото: Дмитрия Нагиева заподозрили в новом романе с 59-летней Гузеевой 15:15
В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП 15:02
Сразу три европейских клуба интересуются футболистом "Спартака" 15:00
София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации 14:52
Лукашенко предложил Асаду помочь в восстановлении Сирии после войны 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
26.08.2018 18:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Татарстане грузовик врезался в товарный поезд

В Альметьевском районе Татарстана на железнодорожном переезде грузовик врезался в товарный состав. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Фото: depositphotos.com
В Петербурге выяснят причину ДТП на поднявшемся разводном мосту

По данным ведомства, ДТП произошло в 15.20 на переезде "Шугуровский". В Сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что в результате столкновения, как минимум, два вагона поезда сошел с рельсов, а кабина грузовика сильно повреждена.

Для ликвидации последствий аварии на место выехали 19 человек и шесть единиц спецтехники. В МЧС не уточнили, имеются ли в пострадавшие или погибшие в результате ДТП.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на предварительную информацию регионального МВД, авария произошла из-за отказа тормозов у автомобиля "Урал". От удара с рельсов сошли три вагона. Пострадавших, по данным агентства, нет.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Гидрометцентр предупредил об усилении жары в столичном регионе
Лукашенко предложил Асаду помочь в восстановлении Сирии после войны
София Ротару прокомментировала информацию о своей госпитализации
В Японском море прекращена активная фаза поисков рыбаков из КНДР
Правительство Франции сократит 4,5 тысячи госслужащих в 2019 году