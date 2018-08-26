Видео: В Татарстане грузовик врезался в товарный поезд

В Альметьевском районе Татарстана на железнодорожном переезде грузовик врезался в товарный состав. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло в 15.20 на переезде "Шугуровский". В Сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что в результате столкновения, как минимум, два вагона поезда сошел с рельсов, а кабина грузовика сильно повреждена.

Для ликвидации последствий аварии на место выехали 19 человек и шесть единиц спецтехники. В МЧС не уточнили, имеются ли в пострадавшие или погибшие в результате ДТП.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на предварительную информацию регионального МВД, авария произошла из-за отказа тормозов у автомобиля "Урал". От удара с рельсов сошли три вагона. Пострадавших, по данным агентства, нет.