Акция "Военная служба по контракту - твой выбор" впервые прошла в Абакане

Столица Республики Хакасии - Абакан - присоединился к 260 российским городам, где в нынешнем году прошла акция "Военная служба по контракту - твой выбор".

Чтобы посмотреть, как местные жители восприняли инициативу военного ведомства и записываются в ряды армейских профессионалов, в Абакан прилетел статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков. Он напомнил, что на этой гостеприимной земле совместную акцию военные и правительство республики проводят впервые.

Панков передал участникам и всем жителям Хакасии от министра обороны РФ Сергея Шойгу пожелания мира, добра и благополучия. И выразил особую признательность за помощь в организации акции главе региона Виктору Зимину и его коллегам. "Хакасия имеет славные военные традиции. Более половины населения республики в годы Великой Отечественной войны встали на защиту нашего Отечества. Их вклад в великую Победу неоценим", - сказал замминистра. По словам Панкова, Абакан и сегодня тесно связан с Вооруженными силами - в городе дислоцируется 5-я отдельная железнодорожная бригада, получившая почетное наименование "Познанская". А три года назад там был сформирован 170-й зенитный ракетный полк.

- В Вооруженных силах служат около 2,5 тысячи уроженцев Хакасии, каждый десятый из них - офицер, - напомнил замминистра обороны участникам встречи. - Организаторы акции приложили максимум усилий, чтобы познакомить вас с современными Вооруженными силами и ощутить особую атмосферу и ритм военной службы. Уверен, что многие из вас примут решение связать свою жизнь с военной службой и армейские ряды пополнятся жителями Хакасии.

Акция "Военная служба по контракту - твой выбор" проходит в Абакане в рамках Дней армейской культуры в республике.