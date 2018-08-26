Один человек погиб при аварии с катером в Новосибирске

На реке Обь в Новосибирске моторный катер на летел на мель. В результате аварии погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальную аварийно-спасательную службу.

По данным агентства, ЧП произошло в воскресенье утром, во время отдыха компании из троих человек в районе улицы Водозабор. Двое мужчин и женщина решили прокатиться на катере. Они погрузились в судно без спасательных жилетов. Во время плавания судно на большой скорости налетело на мель, в результате чего все три человека оказались в воде. Одного мужчину и женщину на берег вытащили очевидцы происшествия. Второй мужчина 1977 года рождения погиб.

Пострадавшие госпитализированы, катер отбуксирован к берегу. Как отметили спасатели, одна из причин трагедии - низкий уровень воды в реке Обь. Из-за этого появилось множество мелей, что делает опасным любое перемещение маломерных судов.