В Барнаульском зоопарке произошел пожар

В одном из частных зоопарков Барнаула произошло возгорание. Как передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю, к настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

По информации ведомства, никто из посетителей зверинца и животных не пострадал. Первоначально огонь возник на складе тюков с сеном, предназначенным для питомцев зоопарка. После пламя распространилось на площади порядка 400 квадратных метров.

Никакой угрозы сейчас нет, спасатели быстро справились с огнем. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, однако предполагаемых виновников пожара пока установить не удалось.