На Эльбрусе начались поиски украинской альпинистки

Спасатели Кабардино-Балкарии зафиксировали сигнал о помощи, поступивший с горы Эльбрус. По предварительным данным регионального ГУ МЧС, бедствие терпит туристка из Украины.

В ведомстве уточнили, что женщина находится на высоте 5250 метров, всего в 500 метрах от вершины. Она подает сигналы фонариком. Есть информации о том, что она не можем самостоятельно передвигаться.

На место выдвинулся отряд спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе трех человек и двух единиц спецтехники.