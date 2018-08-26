Новгородские археологи нашли "юбилейную" берестяную грамоту

Археологи нашли в Великом Новгороде древнерусскую берестяную грамоту под номером 1111. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.

Грамоту обнаружили в Троицком раскопе, расположенном в начале Троицкой улицы в центре Великого Новгорода. Находка относится к культурному слою средины XIV века.

Древнее письмо стало десятой берестяной грамотой, найденной на новгородской земле в текущем полевом сезоне. Ей присвоили красивый порядковый номер 1111. Текст еще предстоит изучить ученым.

Письменность на бересте, как отмечают археологи, не была исключительной прерогативой жителей Новгородского государства. Берестяные грамоты находили в нескольких городах, в том числе в Пскове, Смоленске, Твери.

Однако самое большое количество посланий на бересте скрывает именно новгородская земля. Причина - влажные почвы древнего Новгорода, благодаря которым хорошо сохранялась органика.