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26.08.2018 12:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Режиссер Паоло Соррентино выстрелит из пушки в Санкт-Петербурге

Текст: Сусанна Альперина

Объявлено, что самый известный, титулованный и успешный режиссер Италии Паоло Соррентино приедет в Санкт-Петербург на кинофестиваль "Послание к человеку", который пройдет с 15 по 22 сентября 2018 года.

Фестиваль "Будем жить!" откроется фильмом "Взятка"

Это будет первый визит Соррентино в Россию. Он примет участие в церемонии открытия кинофестиваля, а также представит фильм "Лоро", премьера которого прошла в этом году на Каннском фестивале. Церемония открытия кинофестиваля "Послание к человеку" начнется в 19.00 15 сентября на Дворцовой площади. Пройти на нее сможет каждый желающий и посмотреть на живого классика. После приветственного слова режиссера на огромном экране, расположенном у Эрмитажа, будет показан фильм "Молодость" с Майклом Кейном в главной роли. Этот фильм был номинирован на соискание "Оскара", "Золотого глобуса", Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля, получил награды Европейской киноакадемии, итальянский "Золотой глобус" и "Серебряную ленту" как лучший фильм 2015 года.

А уже 16 сентября Паоло Соррентино совершит полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, приуроченный к открытию XXVIII Международного кинофестиваля "Послание к человеку". В этот же день, вечером, в рамках программы "Кино Сверхреальности" Паоло Соррентино представит гостям фестиваля свой новый фильм "Лоро". Петербуржцам представится возможность посмотреть "Лоро" за месяц до выхода в российский прокат. Российская премьера картины с участие режиссера состоится в киноцентре "Аврора", начало в 19.00. Дополнительный показ фильма пройдет в киноцентре "Великан" 19 сентября. Фильм рассказывает о бывшем итальянском премьер-министре Сильвио Берлускони. Главную роль исполняет Тони Сервилло, которого можно увидеть в фильмах Соррентино "Великая красота" и "Изумительный".

В Оренбурге открылся XI Международный кинофестиваль "Восток&Запад"

Справка "РГ"

Паоло Соррентино  - один из ведущих итальянских режиссеров современности. Постоянный участник Каннского кинофестиваля. Обладатель "Оскара" и главного приза Британской киноакадемии за фильм "Великая красота". Его работы дважды отмечались премией Европейской киноакадемии в категории "Лучший европейский фильм года" и трижды получали награды на Каннском кинофестивале.

Кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к Человеку" пройдет в Санкт-Петербурге в 18-й раз. Президент кинофестиваля - Алексей Учитель. Почетный президент - Михаил Литвяков. В арт-команду фестиваля вошли ведущие кинодеятели России: арт-директор фестиваля - Андрей Плахов, директор конкурсных программ - Алексей Медведев. Среди гостей фестиваля  этого года - Паоло Соррентино (Италия), Джэм Коэн (США), Кристиан Бергер (Австрия), Йорн Доннер (Финляндия) и многие другие. В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля "Послание к человеку" в этом году вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, 3 международные и более 30 российские.

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